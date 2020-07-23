KTO Başkanı Gülsoy’dan basın bayramı mesajı

Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, basında sansürün kaldırılışının 112. yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımlayarak, ulusal ve yerel basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Sansürün kaldırılması ve ifade hürriyetinin sağlanmasının basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Gülsoy, "Çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basın, kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. İlkeli, etik, hak ve adaletten yana, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, basın meslek ilkelerine bağlı bir anlayışla mesleğini icra eden basın çalışanlarımızın şehrimizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki gelişmesinde ve kalkınmasında pay sahibi olmaya devam edeceğinden de kuşkum yoktur" dedi.

Basının toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağladığını ifade eden Başkan Gülsoy, " Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinciyle tarafsız bir anlayışla zor şartlar altında hatta zaman zaman canını da tehlikeye atarak canla başla çalışan basın mensupları, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı durumundadır. Türk basınının içinde bulunduğu şartlar her geçen gün gazeteciliği daha da zor bir meslek haline getirse de, her zorluğa rağmen görevini başarıyla sürdüren, şehrimizin sesi, gözü, kulağı ve aynası olan siz kıymetli basın emekçilerimize teşekkür borçluyuz. Bu vesileyle oda olarak faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın da kamuoyuna duyurulmasında etkin bir rol üstlenen ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile ifa etmekte oldukları kamu hizmetlerinden dolayı tüm gazete, radyo, internet gazetesi ve televizyon çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyor, meslek ilkelerine bağlı bir anlayışla gerçekleştireceklerine inandığım çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

