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KTO Başkanı Öztürk: "Konya 1,15 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi"

KONYA HABERLERİ  | 05.02.2020 10:43 | Son Güncelleme

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’nın 2019’da 1,15 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini ifade ederek, en fazla dış ticaret fazlası veren 6.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’nın 2019’da 1,15 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini ifade ederek, en fazla dış ticaret fazlası veren 6. il olduklarını söyledi.
Konya ekonomisi ihracata dayalı olarak büyümesini sürdürüyor. 2019’da 2.014 milyar dolar ihracat yapan Konya 1,15 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Konya’nın dış ticaret verilerini değerlendirdi.
Başkan Öztürk, “2019’da 2.014 milyar dolar ile tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşan Konya’nın Türkiye ihracatından almış olduğu pay ile en fazla ihracat yapan iller arasında yüzde 1,21 oranla 12. sırada yer almaktadır. Bunun yanında son iki yılın performansına baktığımızda 2018 yılına göre 2019’da ihracatını en fazla artıran Trabzon ve Bursa’dan sonra yüzde 11,69 oranla Konya 3. sırada gelmektedir. 36 ilin toplamından fazla ihracat yapan Konya’da imalat sanayi ihracatının, toplam ihracat içindeki payı yüzde 95’tir. Sektörlere göre ihracatımız 89 ana sektör başlık altında gerçekleşmektedir. Bu sektörlerin başında makine, otomotiv yan sanayi ve demir-çelik işleme sektörleri gelmektedir. Konya olarak 2019 yılında ihracat yaptığımız ülkelere ve bölgelere baktığımızda yaklaşık 187 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğimiz görülmektedir. Bunların başında Irak, Almanya, İtalya, ABD Rusya gibi ülkeler gelmektedir. Ülkeler içerisinde 2018 yılına göre 2019 yılında İspanya, Libya, ABD, Irak ve İran en fazla ihracatımızın arttığı ülkeler olurken ve Cezayir, Filistin, Lübnan, Yunanistan ve Nijerya ihracatımın azaldığı ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 2018 yılında ihracatımızda ilk on ülke içinde olmayan İspanya ve Libya 2019 yılında ilk ona girmiştir” dedi.
2019’da 877,5 milyon dolar ithalat yapan Konya’nın en fazla ithalat yapan 18. il olduğunu söyleyen Öztürk, “35 ilin toplamından fazla ithalat yapan Konya’nın 2019’da 110 ülkeden ithalat yaptığını görmekteyiz. Rusya, Çin, Ukrayna, Almanya ve İtalya ithalatımızda ilk sırada yer almaktadır. Toplam ithalatımızın yüzde 17’sini ilk sırada yer alan Rusya’dan gerçekleştirmekteyiz. Şehrimizin 2019’da dış ticaret hacmi 2,87 milyar dolar olup dış ticaret fazlası yaklaşık 1,15 milyar dolardır. Şehrimiz en fazla dış ticaret fazlası veren 6. il konumundadır. İhracatın ithalatı karşılama oranında ise yüzde 271 gibi bir rakama ulaşarak Türkiye ekonomisi için büyük bir kazanç elde ettik. Konya olarak ihracat gerçekleştirdiğimiz 187 ülke içerisinde 15 ülkede ihracat fazlası verirken sadece 22 ülkede dış ticaret açığı vermekteyiz. Konya, İngiltere, ABD ve Kanada yanı sıra 27 AB ülkesinden, Almanya, Belçika, Fransa, İspanya ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu 24 AB ülkesine dış ticaret fazlası vermektedir” şeklinde konuştu.

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