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KTO Karatay, TÜBİTAK’ın aşı geliştirme projesinde

KONYA HABERLERİ  | 14.05.2020 16:41 | Son Güncelleme

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi akademisyenlerinin de yer aldığı korona virüs aşısını geliştirme projesi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı tarafından kabul edildi.Korona virüsle mücadele sürecinde, toplum sağlığını korumak için Türkiye’ye örnek olan projelere imza atan KTO Karatay Üniversitesi, başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

KTO Karatay, TÜBİTAK’ın aşı geliştirme projesinde

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi akademisyenlerinin de yer aldığı korona virüs aşısını geliştirme projesi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı tarafından kabul edildi.
Korona virüsle mücadele sürecinde, toplum sağlığını korumak için Türkiye’ye örnek olan projelere imza atan KTO Karatay Üniversitesi, başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu süreçte siperlik maske, anti bakteriyel dezenfektan, IR ateş ölçer, taşınabilir solunum cihazı ön prototipi, tek bir cihazla aynı anda dört hastanın solunum işlevini yerine getiren vantilatör modülü, kuru buharlı dezenfeksiyon sistemi üretip geliştiren KTO Karatay Üniversitesi şimdi de yerli ve milli aşı çalışmalarına destek oluyor.
KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Merve Aydın Terzioğlu ve Arş. Gör. Tuğçe Duran’ın yer aldığı, “Korona virüse Yönelik Aşı ve İlaç Geliştirilmesi Çağrısı” kapsamında, Selçuk Üniversitesinin yürütücü kuruluş olduğu “SARS-Cov-2 (COVID-19) Spike (S) Antijenine Karşı Kendiliğinden Amplifiye Olabilen mRNA Aşısının Geliştirilmesi” adlı proje, TÜBİTAK-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004) dahilinde kabul edildi.
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, TÜBİTAK tarafından kabul edilen projeye dair “Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi sürecinde, KTO Karatay Üniversitesi olarak ülkemiz ve tüm insanlık için faydalı olacak şeyler üretmeye geliştirmeye gayret ettik. Başarılı birçok projeyi bu dönemde öğrenci, akademisyen ve sektör danışmanlarımızla hayata geçirdik. Şimdi de yerli ve milli aşı çalışmalarında yer aldığımız için büyük gurur yaşıyoruz. Başta tüm proje ekibi olmak üzere akademisyenlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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