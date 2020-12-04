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KTO Karatay Üniversitesinin konuğu Sayıştay başkanı oldu

KONYA HABERLERİ  | 04.12.2020 15:46 | Son Güncelleme

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde gerçekleşen “Denetim Tarihi ve Kariyer Planlaması” konulu konferansa, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş konuk oldu.KTO Karatay Üniversitesi’nin, öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve kariyer hedeflerine destek olabilmek adına sektörün önde gelen isimleriyle pandemi döneminde online olarak düzenlediği kariyer sohbetlerinin son konuğu, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş oldu.Programda açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde gerçekleşen “Denetim Tarihi ve Kariyer Planlaması” konulu konferansa, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş konuk oldu.
KTO Karatay Üniversitesi’nin, öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve kariyer hedeflerine destek olabilmek adına sektörün önde gelen isimleriyle pandemi döneminde online olarak düzenlediği kariyer sohbetlerinin son konuğu, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş oldu.
Programda açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, uzaktan eğitim alanında da Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında yer alan KTO Karatay Üniversitesi hakkında kısa bilgi vererek Seyit Ahmet Baş’a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

“Tarihi köklerimiz kurumsal yapılanmamıza güç veriyor”
Konuşmalarına denetimin tarihçesi konusunda bilgi vererek başlayan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, tarihi köklerimizin kurumsal yapılanmamıza güç verdiğinin altını çizerek, devlet denetim geleneğinin Divan-ı İşraf’a dayandığı Baş Bâki Kulluğu, Divan-ı Muhasebat ve Sayıştay’a kadar olan tarihi sürece ilişkin bilgiler verdi.
Denetimin tarihsel sürecini aktardıktan sonra, konuşmalarına kariyer planlaması hakkında önemli bilgiler vererek devam eden Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, KTO Karataylı gençlere mezun olduktan sonra ne yapacaklarına dair kararı, öğrencilik yıllarında çizdikleri yol haritasıyla belirlemelerini tavsiye etti. Başarılı bir kariyer hayatının, insanın kendisini tanımasıyla başladığını söyleyen Başkan Baş, doğru meslek seçimi ve mesleği sevmenin kariyer basamaklarını tırmanırken en önemli noktalardan biri olduğunu ifade etti. Başkan Baş, mülakat teknikleri ve mülakatta dikkat edilmesi gereken hususlar noktasında tavsiyelerde bulunduktan sonra soru cevap ile video konferans sona erdi.

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