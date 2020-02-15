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KTO Karatay’da ücretsiz ödüllü TYT deneme sınavı

KONYA HABERLERİ  | 15.02.2020 13:02 | Son Güncelleme

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1. oturumu öncesinde, Konya genelinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı düzenleyerek öğrencilerin kendilerini test edebilmelerine imkan sağladı.
KTO Karatay Üniversitesi, yaklaşan TYT öncesi öğrencilerin deneyim kazanmaları, sınav stresini azaltıp heyecanlarını yenmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz ödüllü TYT deneme sınavını gerçekleştirdi. Geleneksel hale gelen ve bu yıl 3’üncüsü düzenlenen deneme sınavında bir yandan öğrenciler ter dökerken, bir yandan ise veliler Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Emre Sunay’ın “Başarıya Giden Yolda Aile” konulu seminerine katıldı. TYT deneme sınavı uygulaması, Konya ve ilçelerinden gelen 12. sınıf ve lise mezunu öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Öğrencilerin bir nevi gerçek zamanlı deneme sınavının provasını yapmalarının amaçlandığı sınav, büyük bir ilgi ile karşılandı ve 5 bin başvuru ile sınırlı tutulan kontenjanlar kısa sürede doldu. KTO Karatay Üniversitesi, deneme sınavına katılan ve başarı elde eden öğrencilere, çeşitli burs avantajları ve indirim imkanlarıyla da destek sağlayacak. KTO Karatay Üniversitesi 3. kez düzenlenen deneme sınavı organizasyonuna ev sahipliği yaparak, sınava girecek 12. sınıf ve mezun üniversite adaylarına tam destek veriyor.
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, sınavı Konya iline özel yaptıklarını söyledi. TYT denemesi olarak öngördükleri sınavı yaklaşık olarak 5 bin öğrencinin günler öncesinden kontenjanı doldurduğunu ifade eden Rektör Bayram Sade, "Sınıflar amfiler tamamen doldu. Bu sınav Konya’ya özgü bir sınav. Bu sınavı yapmamızın sebebi gençlerin şu ana kadarki hazırlıklarını gözden geçirmeleri. Gerçek bir sınavın provasını yaparak onların heyecanlarını almak ve sınava daha hazırlıklı hale getirmek. Yine bu sınavın en önemli özelliği burslulukla ilgili ödüllerle zenginleştirmiş olmamız. Mesela sınava giren herkese diğer sınavlarla ilişkili olmaksızın yüzde 5 burs verilecek. Yani diyelim yüzde 50 burs kazanmışsa bu yüzde 55 olacak. Birinci, ikinci ve üçüncüye de çok özel ödüller var. Bir de Mayıs ayında tüm Türkiye genelinde bu sınavı yapacağız. Aslında önemli bir organizasyon. Buradan iki beklenti var. Birisi üniversitemizi tanıtmak, böyle bir üniversitenin, böyle nezih mekanlar, konforlu mekanlar ve alt yapıyı aday gençlerimize tanıtıp üniversite tercihinde bir yol göstermek. İkincisi de sınavı gençlerimiz için korku olmaktan çıkarıp daha kabullenebildikleri bir sisteme doğru yönlendirmek olacak" dedi.
Sınava giren öğrenciler ise sınavdan duydukları memnuniyeti dile getirerek gerçek bir sınav ve üniversite ortamında sınava girmelerinin kendileri açısından bir avantaj olduğunu ifade etti.

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