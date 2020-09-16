KTO Karataylı genç mimar ve iç mimarlar ödüllerini aldı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinin mezuniyet projelerinde dereceye giren öğrenciler, ödüllerini aldı.

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin “Beyşehir Gençlik ve Su Sporları Köyü Tasarımı”, İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin ise “Mutfak Sanatları Akademisi” konusunda bitirme projeleri yarıştı. Öğrencilerin eserleri KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyenlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.

“Dijital üniversite hakkını verdik”

Ödül töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Pandemi sürecinde ‘Dijital Üniversite’ sloganıyla yola çıkan KTO Karatay Üniversitesi, bu sloganın altını doldurdu. Bu süreçte birçok üniversite online yani senkron ders yapamadı. Fakat KTO Karatay Üniversitesi, bir hafta içerisinde canlı derslere başlayarak uzaktan eğitimde de rüşdünü ispatladı. Bazı bölümler vardır ki; mimarlık, iç mimarlık, tıp gibi alanlarda akademisyen ile öğrencinin bire bir çalışmasını, karşılıklı diyalog ile hocanın sürekli yönlendirmesini, ikazını ve kontrolünü gerektirir. Bu nedenle tüm tedbirler alınarak bu derslerin yüz yüze yapılması kararı alındı. Bu süreçte gösterilen özveri ve gayreti dolayısıyla başta Dekanımız Prof. Dr. Kerim Çınar olmak üzere tüm bölüm başkanlarımıza, akademisyenlerimize, ayrıca yoğun istek ve arzularından dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.