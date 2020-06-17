KTO, TSE Covid-19 güvenli üretim hizmet belgesi aldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından, pandemi süresinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen firma ve kurumlara verdiği “Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi” alan ilk kurum oldu. Belge taktim töreninde konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Pandeminin başladığı ilk günden bugüne aldığımız önlem ve tedbirleri tescillemiş olduk. Her zaman ‘Önce insan, önce sağlık’ diyerek önlemlerden ödün vermeden çalışmalarımızı sürdürüyor, üyelerimize hizmete devam ediyoruz” dedi.

İş sağlığı ve güvenliği, kalite ve hijyen standartlarından ödün vermeden hizmet veren Kayseri Ticaret Odası (KTO), yine bir ilke imza attı. Covid-19 önlemleri kapsamında “Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi” almak için Türk Standartları Enstitüsü’ne başvuru yapan Kayseri Ticaret Odası, bölgesinde belgeyi alan ilk kurum oldu. TSE uzmanları tarafından yapılan denetimle Kayseri Ticaret Odası, korona virüs pandemisine karşı çalışanları ve ziyaretçilerine karşı aldığı önlemleri “TSE Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi” ile tescillendi.

Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görülmesinin hemen ardından aldığı önlemleri hızla hayata geçiren Kayseri Ticaret Odası, sadece üyelerinin değil çalışanlarının ve onların ailelerinin de sağlık ve güvenliğine verdiği değeri gözler önüne serdi.

Kayser Ticaret Odası, pandemide üyelerine salgınla mücadelede yol göstermenin yanında, salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, firmaların ve kurumların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunu denetleyen ‘Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi’ni almak için başvurusunu geçtiğimiz günlerde yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önderliğinde, TSE tarafından yayınlanan kılavuza göre belirlenen kriterleri yerine getiren KTO’de denetim yapıldı.

TSE uzmanları, tüm birimlerde gerekli risk değerlendirilmesinin yapılıp yapılmadığı, enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planlarının hazırlanıp hazırlanmadığı, temizlik ve dezenfeksiyon planları hazırlanıp hazırlanmadığı ve alınan tüm tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi. Yapılan denetimler sonucunda Kayseri Ticaret Odası, “Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi”ni almaya hak kazandı.

TSE Kayseri Bölge Müdürü Mahmut Ulaş, Ticaret Odası Başkanlık makamında düzenlenen törenle “Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi”ni Başkan Ömer Gülsoy’a taktim etti.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan KTO Başkanı Ömer Gülsoy şunları söyledi:

“Tüm dünya zorlu bir dönemden geçiyor. Bütün sektörlerimiz bu süreçten ciddi bir şekilde etkilendi. Oda olarak ülkemizde vaka görülmesiyle bizde üzerimize düşeni yaparak bütün tedbirlerimizi aldık. Aldığımız bu önlemleri de tescillemek için Türk Standardları Enstitüsü tarafından hayata geçirilen Güvenli Üretim Belgesi için başvurumuzu yaptık. TSE uzmanları tarafından odamızda denetimler sonucunda “Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi” almaya hak kazandık. Odamıza faydalı olacağına inandığımız bu belgenin uluslararası geçerliliğinin olması ayrı bir önem arz ediyor. Odamıza ve üyelerimize bu aldığımız belge hayırlı olsun. Her zaman “Önce insan, önce sağlık” diyerek önlemlerden ödün vermeden çalışmalarımızı sürdürüyor, üyelerimize hizmete devam ediyoruz. Vakaların artmaması için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeliyiz. Ülkemizin bu süreci en az hasarla atlatmasını diliyoruz. Belge içinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.“

TSE Kayseri Bölge Müdürü Mahmut Ulaş da yaptığı açıklamada, “Türk Standartları Enstitüsü işletmeler tarafından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı ve işlemlerin yürütülüp yürütülmediği yönünde talep eden kuruluşlara denetimini yapmaktadır. Belgelendirme faaliyetini de gerçekleştirmektedir. Üretim sektörü dışında hizmet kapsamında Ticaret Odamızın aynı zamanda üyelerinin de sosyal bilincini artırmak gibi; bu süreçte halkımızın hijyen, maske, sosyal mesafe uyumu çok önemli işletmede çalışanlarıyla beraber bu süreci bir plan dahilinde etkin bir şekilde yürütmesine örnek olacak bir çalışmayı gerçekleştirdiler. Ekibimiz buradaki denetimlerini tamamladı. Yürütme komitemiz de belge verilmesine onay verdi. Komite kararı yayınlandı. Bu çerçevede Ticaret Odamızın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Zorunlu olmasa da bu alan çerçevesinde katılımın artması ülkedeki bu mücadeleyi ciddi seviyede kontrol altına aldığı gibi etkileyecek. Sonuçta korona virüs ülke insanının şu gününü ve geleceğini etkileyecek bir mücadele. Bu manada milli bir mücadale. Topyekün birlikte omuz omuza aşabileceğimiz bir süreç. Bu süreçten başarılı çıkmayı Allah-u teala nasip eder. Sayın Başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. Hayırlı olur inşallah” dedi.

Açıklamaların ardından Bölge Müdürü Ulaş, belgeyi KTO Başkanı Gülsoy’a taktim etti.

Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi, Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan kurum giriş ve çıkışları, çalışma ofisleri, mutfak, yemek salonu, revir, asansörler, ulaşım araçları, tuvaletler, soyunma odaları, duşlar dahil tüm birimlerde gerekli risk değerlendirilmesinin yapılıp yapılmadığı, enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planlarının hazırlanıp hazırlanmadığı, temizlik ve dezenfeksiyon planları hazırlanıp hazırlanmadığı ve alınan tüm tedbirlere uyulup uyulmadığı gibi tetkikler sonucunda veriliyor.

