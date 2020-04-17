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KTO üyelerine 50 bin adet maske dağıttı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.04.2020 13:10 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Odası (KTO), korona virüs salgını önlemleri kapsamında kullanılması zorunlu hale getirilen maske için yeni çalışma başlattı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO), korona virüs salgını önlemleri kapsamında kullanılması zorunlu hale getirilen maske için yeni çalışma başlattı. Oda Yönetimi, Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle 50 bin adet maskeyi üyelerine ve vatandaşlara dağıttı.
KTO, korona virüs salgınının en az etkiyle atlatılabilmesi için ekonomik anlamda yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. ‘Birlikte Güçlüyüz’ sloganı ile çalışmalarını sürdüren KTO yönetimi, üyelerinden gelen talepler üzerine harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK eğitmenleri tarafından üretilen 20 bin maskenin dağıtılmak üzere KTO’ya gönderilmesinin ardından Başkan Ömer Gülsoy, talep fazlalığına 30 bin maske daha yaptırarak destek verdi. 20 bin üyesine mesaj yollayarak ön çalışma yapan Kayseri Ticaret Odası, 50 bin maskenin dağıtımını gerçekleştirdi. KTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri kent merkezinde bulunan esnafları tek tek ziyaret ederek maske dağıtımı yaptı. Maskelerin yoğun olarak kullanıldığı marketlerde, akaryakıt istasyonlarında ve hareketin yoğun olduğu işletmelerde de dağıtımı gerçekleştirildi.
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, üyelere ve vatandaşlara maske dağıtılması konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi;
“Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgının ekonomik etkilerini azaltmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Devletimizin aldığı önlemler çerçevesinde bizde üyelerimizden ve sahadan gelen sorunları raporlayarak üst birliğimize gönderiyoruz. Sağlık açısından alınan önlemler kapsamında da maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Üyelerimize bir nebze olsun faydalı olmak için bizde Oda olarak çalışma başlattık. Valiliğimizin koordinesinde üyelerimizden gelen talepleri değerlendirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç tarafından Odamıza 20 bin adet maske gönderildi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizde 30 bin adet daha toplu halde alım yaptık. Sağlık her şeyden önemli. Sağlıklı bir toplumla bütün zorlukları aşabiliriz. Oda olarak üyelerimizin her zaman yanındayız. İhtiyaçları konusunda da yardımcı olmaya çalışıyor, çözüm noktasında hizmet veriyoruz. 50 bin adet maskeyi Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimizin de yardımlarıyla kent merkezimiz, marketler ve Sanayi bölgelerindeki üyelerimize dağıttık. Hem maske dağıttık, hem de üyelerimizin sıkıntılarını dinledik. En kısa sürede zor günleri atlatarak bu salgından kurtulup eski günlerimize dönmek istiyoruz. Sevdikleriniz ve sağlığınız için lütfen kurallara uyalım. Rabbim bu salgından biran önce ülkemizi ve tüm insanlığı kurtarmayı nasip etsin."

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Kocasinan
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Kocasinan
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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