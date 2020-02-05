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KTO’da elektronik ihale semineri yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kamu İhale Kurumu tarafından KTO üyelerine yönelik ‘Elektronik İhale’ konulu seminer düzenlendi.KTO Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde Kamu İhale Kurumu Eğitim Daire Başkanlığı Uzmanı Fatih Mehmet Oflazoğlu tarafından Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme’ye ilişkin detaylı bilgiler aktarıldı.Programın açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Düzenlenen bu seminerle birlikte, kamu alımlarında rekabet, şeffaflık etkinlik, verimlilik ve tasarruf sağlanması yönelik yapılan çalışmaların daha hızlı yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır" dedi.Başkan Gülsoy, dijital çağın gerekliliği olarak zamandan ve maliyetten tasarruf edilmesinin önemine değinerek, “Bilindiği üzere 2017, 2018 ve 2019 yılları içerisinde İhale mevzuatında köklü değişiklikler yapılmıştır.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kamu İhale Kurumu tarafından KTO üyelerine yönelik ‘Elektronik İhale’ konulu seminer düzenlendi.
KTO Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde Kamu İhale Kurumu Eğitim Daire Başkanlığı Uzmanı Fatih Mehmet Oflazoğlu tarafından Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme’ye ilişkin detaylı bilgiler aktarıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Düzenlenen bu seminerle birlikte, kamu alımlarında rekabet, şeffaflık etkinlik, verimlilik ve tasarruf sağlanması yönelik yapılan çalışmaların daha hızlı yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır" dedi.
Başkan Gülsoy, dijital çağın gerekliliği olarak zamandan ve maliyetten tasarruf edilmesinin önemine değinerek, “Bilindiği üzere 2017, 2018 ve 2019 yılları içerisinde İhale mevzuatında köklü değişiklikler yapılmıştır. Kamu alımlarında bürokrasinin azaltılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabetin arttırılarak etkin ve verimli bir alım sistemi oluşturulması amacıyla, 2016 yılından bu yana kullanılan e-teklif alınan beyan usulünün (e-ihale) kapsamı genişletilerek, ‘e-ihale’ ile yapılabilir hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan ‘Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük icraat Programı’nda da ‘E-ihale yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması’ eylemine yer verilmiş ve ulusal ölçekte e-ihale kullanımının arttırılması hedeflenmiştir. 2020 yılı içerisinde belli tutarın altındaki ihalelerin ‘e-ihale’ ile yapılmasının zorunlu hale getirilmesi öngörülmektedir. Bu gelişmeler ve düzenlemeler söz konusu konularda eğitim ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda Kayseri Ticaret Odası olarak eğitim eksikliklerinizi gidermek amacıyla üyelerimizin ihtiyaç duydukları konularda seminerler düzenliyoruz. Bu kapsamda aramızda bulunan uzmanımıza teşekkür ediyor, seminerimizin hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.
Açılış konuşmasının ardından Kamu İhale Kurumu Eğitim Daire Başkanlığı Uzmanı tarafından 2 oturum halinde, elektronik ihale uygulamaları konusunda getirilen yeniliklerin neler olduğu, söz konusu elektronik ihale uygulama yönetmeliği ile elektronik ihalenin nasıl yapılabileceğine ilişkin sunum yapıldı.
Program soru cevap kısmının ardından sona erdi.

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