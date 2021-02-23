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KTO’da otopark yönetmeliği toplantısı yapıldı

23.02.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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KTO’da otopark yönetmeliği toplantısı yapıldı

Körfez Ticaret Odası inşaat komitesi çalışmaları kapsamında yeni düzenlenen otopark yönetmeliği ile ilgili toplantı yapıldı.Körfez Ticaret Odası inşaat çalışmaları kapsamında yeni düzenlenen otopark yönetmeliği komite üyeleri ve yetkili isimlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Körfez Ticaret Odası inşaat komitesi çalışmaları kapsamında yeni düzenlenen otopark yönetmeliği ile ilgili toplantı yapıldı.
Körfez Ticaret Odası inşaat çalışmaları kapsamında yeni düzenlenen otopark yönetmeliği komite üyeleri ve yetkili isimlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Körfez Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gümüş, Meclis Üyesi Ramazan Kurtaran, 15. Komite Başkanı Ayşe Hacet Aşar, Fatih Gümüş, Özlem Gümüş, Özcan Kazgan, Hayrullah Beyaz ve Deniz Günzat Işık katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda süreçte yaşanılan sıkıntılar göze önüne alınarak yeni taslak yönetmelik ile ilgili üyelerin lehine olabilecek görüşler bakanlığa iletilmek üzere rapor haline getirildi.
Taslak yönetmelikte ayrıca daha önce nakit ödenmesi düşünülen otopark ücretinde taksitlendirmelere gidilmesi, otopark ücreti alınan dairelere ilgili idarelerin bölge otoparkları düzenleyerek, buralardan yer tahsis etmesi, bu otoparkların yeri tahsis edip etmediğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenli denetlenip üyelerin mağduriyetinin önüne geçilmesi gibi konular değerlendirildi.

KTO’da otopark yönetmeliği toplantısı yapıldı

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