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KTO’dan deprem bölgesine yardım tırı

KONYA HABERLERİ  | 27.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Konya Ticaret Odası’nın (KTO), deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkardığı temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan tırlar bölgeye ulaştı.Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve çevre illerde de hissedilen depremin hemen ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) çağrısı üzerine 81 ilde odalar ve borsalar harekete geçti.

Konya Ticaret Odası’nın (KTO), deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkardığı temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan tırlar bölgeye ulaştı.
Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve çevre illerde de hissedilen depremin hemen ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) çağrısı üzerine 81 ilde odalar ve borsalar harekete geçti. Çağrıya destek veren Konya Ticaret Odası’nın hazırladığı yardım tırları Malatya ve Elazığ AFAD koordinasyon merkezlerine ulaştı.
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Elazığ merkezli olarak yaşanan deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Elazığ’da ve Malatya’da depremde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların sarılmasına yardımcı olmak amacıyla hızla harekete geçtik. Kampanya ile ilgili ilk duyurumuzun ardından üyelerimizden gelen yardımlar hızla toplanmaya başlanmıştır. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ihtiyaç malzemelerinden oluşan 7 tır bölgeye yola çıkmış ve Elazığ ve Malatya’da AFAD koordinasyon merkezine ulaşmıştır. Konya Ticaret Odası olarak 20 bin üyemizle depremzede kardeşlerimizin yaşadığı felaketin acısını paylaşarak azaltmak amacıyla yanlarında olmaya çalıştık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla dayanışma içinde olan ve yaraların, acıların sarılması hususunda gereken hassasiyeti gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm milletimize geçmiş olsun diyor, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın” ifadelerini kullandı.
KTO’nun ilgili kurumların talebi doğrultusunda hazırlanan yardım tırlarının içinde, elektrikli ısıtıcı, katalitik soba, battaniye, yastık-yorgan, çocuk bezi, bulgur, nohut, pirinç, makarna, mercimek gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

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