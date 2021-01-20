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KTO’dan Körfez Belediyesine teşekkür ziyareti

20.01.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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KTO’dan Körfez Belediyesine teşekkür ziyareti

Körfez Belediyesi tarafından Kabakoz bölgesindeki 40 dönümlük alana tır parkı yapıldı.

Körfez Belediyesi tarafından Kabakoz bölgesindeki 40 dönümlük alana tır parkı yapıldı. Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk ise yıllardır lobicilik çalışması yaptıkları Körfez’e yapılan bu hizmetten dolayı, Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Körfez Belediyesince Kabakoz bölgesine 250 araçlık tır parkı yapıldı. 40 dönümlük alanda hayata geçirilen tır parkı, her türlü sosyal donatıya da sahip olacak. Aynı zamanda, mahalle araları ve ana cadde üzerinde yer alan parklanmaların önüne geçilecek.
Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysel Şenol, Mustafa Altun ve Ramazan Öztürk, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü ziyaret ederek, emeklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.
"Trafik ve parklanma yükü azalacak"
KTO yönetimine ziyaretlerden dolayı teşekkür eden Söğüt, "İlçemize her gün yüzlerce tır, kamyon ve tehlikeli madde taşıyan tankerin giriş-çıkış yapmakta maalesef sanayinin avantajını ve dezavantajını yaşayan bir ilçeyiz. Trafik ve parklanma yükümüz fazla tüm bunları göz önünde bulundurarak yaptığımız çalışma sonucu ilçemize bir tır parkı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizde Körfez Belediyesi olarak ilçe sorunlarına kayıtsız kalmayan ve önemli paydaşlarımızdan olan Körfez Ticaret Odası’na teşekkür ediyoruz" dedi.
"Körfez Belediyesi en önemli paydaşımızdır"
KTO’nun yıllarca lobicilik çalışması yaptığı Körfez için yapılan tır parkının önemli olduğunu ifade eden Recep Öztürk ise "Belediye başkanımıza işbirliğiniz ve yaptığınız çalışmalar için odamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Körfez Ticaret Odası olarak paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar bizler için çok kıymetli hepimizin ortak amacı Körfez’e hizmet etmektir’" diye konuştu.

KTO’dan Körfez Belediyesine teşekkür ziyareti

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