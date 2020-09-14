Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı basınla bir araya gelerek hedeflerini açıkladı.

Rektör Çuvalcı’nın basın toplantısına yardımcılarının yanı sıra KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş da eşlik etti. Basın toplantısında üniversitenin genel durumu ile ilgili bilgilendirmede bulunan Çuvalcı, ’’34 bin öğrencimiz var. Bunun 17 bini Fen ve Mühendislikte. Sosyal Bilimlerde 12 bin öğrencimiz var. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz var. Dünyanın her yerinden öğrencimiz var. Asya’dan 922, Avrupa 96, Afrika 196, Amerika Kıtasından 13 öğrencimiz var. Trabzonspor’dan sonra en etkili marka KTÜ. Öğrenci sayımıza baktığımızda 2018 - 2019’da 40 bin. Trabzon Üniversitesi ayrılınca bu oradan kaynaklanıyor. Mezunlarımız 11 bin düzeyindeydi. 2018-2019 döneminde 6 bine düştü. Bu da Trabzon Üniversitesi’nin ayrılmasından kaynaklı” dedi.

"Projelere çok önem veriyoruz"

Konuşmasında projelere çok önem verdiklerini kaydeden Çuvalcı, “Bizim aslında uluslararasılaşma hedeflerimizden bir tanesi de AR-GE projeleri. TÜBİTAK projeleri bizim için çok önemli. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz var. İLAFAR bir grup akademisyenin kendiliğinden bir araya gelip oluşturduğu bir araştırma grubu. Güzel işbirlikleri ve çalışmalar yapan bir grubumuz” dedi.

Üniversitenin paydaş olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildiğini ifade eden Çuvalcı, “Üniversitemizin de paydaş olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük havacılık etkinliği olarak değerlendirilen ve yaklaşık 1 milyon 720 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde, insansız sualtı sistemleri kategorisinde üniversitemiz adına yarışan CREATINY takımı birincilik elde etti. 24 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar merkezinde gerçekleştirilecek olan ve 148 yarışmanın katılacağı TEKNOFEST’20 festivaline KTÜ 19 yarışma, danışma ve değerlendirme jüri üyesi 1 kurumsal iletişim sorumlusu ile destek vermiştir. TEKNOFEST720 festivalinde üniversitemizi Makine Mühendisliği AR-GE toplu döner kanat kategorisinde’ KTÜ Merkür ’ ve ‘KTÜ Cep Herkülü‘ projeleri ile iki takım halinde temsil edecek” diye konuştu.