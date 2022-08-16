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KTÜ'de kontenjanların yüzde 98'i ilk tercih döneminde doldu

16.08.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KTÜ'de kontenjanların yüzde 98'i ilk tercih döneminde doldu

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) kontenjanların yüzde 98'inin ilk tercih döneminde dolduğu bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını dün adayların erişimine açtığı belirtildi.

YKS sonuçlarına göre, KTÜ'nün tercih edilme oranı ile tüm kontenjanlarını birinci tercih döneminde doldurduğu işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lisans programlarındaki 3 bin 759 kişilik kontenjanın yüzde 96'sı doldu ve bu programlara, 3 bin 591 aday yerleştirildi. Ön lisans programlarındaki 620 kişilik kontenjanın da tamamına adaylar yerleştirilerek doluluk yüzde 100'e ulaştı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre kontenjanlarımızın yüzde 98'inin dolmuş olması sevindirici olmakla birlikte, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yükseköğretim tercihini üniversitemizden yana kullanmaları, kurumumuz için gurur kaynağıdır. Yeni dönemde yerleşen adaylarımızın tamamını içtenlikle tebrik ediyoruz."

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