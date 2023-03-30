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  4. KTÜ'lü öğrencilerin elektrikli otonom su üstü aracı dünya ikincisi seçildi

KTÜ'lü öğrencilerin elektrikli otonom su üstü aracı dünya ikincisi seçildi

30.03.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Ortahisar Creatiny RoboTeam takımı, "13. RoboBoat 2023 Elektrikli Otonom Su Üstü Araç Yarışması"nda dünya ikincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ABD'de 22-28 Mart'ta 28 takımın katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, mühendislik açısından dizayn, mekanik, yazılım ve elektronik alanlarında oluşturulan en iyi otonom su üstü araçları derece alabilmek için yarıştı.

KTÜ-Ortahisar Creatiny RoboTeam takımı, 11 öğrenci ile danışman Dr. Öğretim Üyesi Rafet Çağrı Öztürk tarafından yarışma için gerekli teçhizat ve donanımı üzerinde barındırabilecek şekilde katamaran gövde formunda tasarlanan araçla ikinciliği elde etti.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise sosyal medya hesabından, "KTÜ ve Türkiye sizinle gurur duyuyor. Tebrikler gençler." paylaşımında bulundu.

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