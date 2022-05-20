YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. KTÜ'nün kuruluşunun 67'nci yılı törenle kutlandı

KTÜ'nün kuruluşunun 67'nci yılı törenle kutlandı

20.05.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KTÜ'nün kuruluşunun 67'nci yılı törenle kutlandı

Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) 67'nci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, KTÜ'nün İstanbul ve Ankara'dan sonra Anadolu'da kurulan ilk üniversite olduğuna değinerek, "Yetiştirmiş olduğu 250 bine yakın şahsiyetle bu ülkenin imarında, ilerlemesinde, kalkınmasında gerçekten çok önemli katkıları söz konusudur." diye konuştu.

Medeniyetlerin gelişmesinde üniversitelerin büyük rolü bulunduğunun altını çizen Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bir üniversitenin doğduğu ve bulunduğu bölgeye ne derece katkı sağladığının en önemli göstergesi hiç kuşkusuz ki Karadeniz Teknik Üniversitesidir. Hem tarihimizde hem kadim geçmişimizde hem de medeniyetimizde üniversiteler büyük rol oynamaktadır. Bu noktada üniversitemiz de bulunduğu bölgesine önemli katkılar vermiştir ve vermeye devam edecektir. Ülkemizin çıkmış olduğu medeniyet yolculuğunda bu üniversitenin yetiştirmekte olduğu çok kıymetli evlatlarını memleketin hizmetine sunacağına canıgönülden inanıyorum."

Törene katılan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, kendisinin de KTÜ mezunu olduğunu hatırlatarak, "Bu gururumun kaynağı ülkemizin önemli teknik üniversitelerinden birisi olan KTÜ’nün geleneğinde saklı. Güçlü üniversiteler, güçlü kurumlar gelenekleri ve geleneklerine bağlılıkları ölçüsünde var olurlar. KTÜ'nün gücü de buradan gelmektedir. Köklü geçmişi geleceğe emin adımlarla ilerlemesinin temelini oluşturmaktadır." şeklinde konuştu.

KTÜ'nün 67 yıllık birikim ve tecrübesiyle güçlü bir bölge üniversitesi olmanın ötesinde ülkenin önde gelen üniversitelerinden birisi olduğunu belirten Aygün, "KTÜ köklü geçmişinden aldığı ilhamla bugün daha da ilerileri hedeflemektedir. Yükseköğretimi ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren, yeni gelişmelere hızla adapte olan ve sürekli daha yüksek kalitede eğitim ve AR-GE çalışmalarının sürmesi KTÜ’nün başarısının sırrı olabilir." ifadesini kullandı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalca da 67 yılda kocaman bir çınar haline gelen KTÜ'de 12 fakülte, 6 enstitü, 8 meslek yüksek okulu, 1 yüksekokul, 20 araştırma ve uygulama merkezi bulunduğunu, bugüne kadar 245 bin civarında öğrenci mezun ettiklerini söyledi.

Üniversitelerin sadece eğitim-öğretim yeri değil, bilginin üretildiği ve topluma faydalı olacak bir biçimde paylaşıldığı kurumlar olduğun altını çizen Çuvalcı, "Toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla AR-GE çalışmalarının yapıldığı ve sektöre nitelikli insan kaynaklarının yetiştirildiği yerlerdir. Nitelikli insan yetiştirmenin yanında devletimizin başlatmış olduğu milli teknoloji hamlesine katkı sunacak en önemli yerlerden birisi üniversitelerdir. Bu bağlamda üniversitede yapılacak her türlü çalışmada toplumsal faydayı öncelememiz gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Törene, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Bahar Ayvazoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski bakanlar Faruk Nafız Özak ve Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'dan üç ayda 169 milyon dolarlık fındık ihraç edildiTrabzon'dan üç ayda 169 milyon dolarlık fındık ihraç edildi
Kütahya'da 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandıKütahya'da 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 20 Mayıs Cuma

İmsak
03:03
Sabah
04:52
Öğle
12:23
İkindi
16:19
Akşam
19:43
Yatsı
21:24
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korkulan oluyor: Maymun çiçeği virüsü 4 ülkeye daha sıçradı

Korkulan oluyor: Maymun çiçeği virüsü 4 ülkeye daha sıçradı

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.