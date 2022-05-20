KTÜ'nün kuruluşunun 67'nci yılı törenle kutlandı

Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) 67'nci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, KTÜ'nün İstanbul ve Ankara'dan sonra Anadolu'da kurulan ilk üniversite olduğuna değinerek, "Yetiştirmiş olduğu 250 bine yakın şahsiyetle bu ülkenin imarında, ilerlemesinde, kalkınmasında gerçekten çok önemli katkıları söz konusudur." diye konuştu.

Medeniyetlerin gelişmesinde üniversitelerin büyük rolü bulunduğunun altını çizen Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bir üniversitenin doğduğu ve bulunduğu bölgeye ne derece katkı sağladığının en önemli göstergesi hiç kuşkusuz ki Karadeniz Teknik Üniversitesidir. Hem tarihimizde hem kadim geçmişimizde hem de medeniyetimizde üniversiteler büyük rol oynamaktadır. Bu noktada üniversitemiz de bulunduğu bölgesine önemli katkılar vermiştir ve vermeye devam edecektir. Ülkemizin çıkmış olduğu medeniyet yolculuğunda bu üniversitenin yetiştirmekte olduğu çok kıymetli evlatlarını memleketin hizmetine sunacağına canıgönülden inanıyorum."

Törene katılan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, kendisinin de KTÜ mezunu olduğunu hatırlatarak, "Bu gururumun kaynağı ülkemizin önemli teknik üniversitelerinden birisi olan KTÜ’nün geleneğinde saklı. Güçlü üniversiteler, güçlü kurumlar gelenekleri ve geleneklerine bağlılıkları ölçüsünde var olurlar. KTÜ'nün gücü de buradan gelmektedir. Köklü geçmişi geleceğe emin adımlarla ilerlemesinin temelini oluşturmaktadır." şeklinde konuştu.

KTÜ'nün 67 yıllık birikim ve tecrübesiyle güçlü bir bölge üniversitesi olmanın ötesinde ülkenin önde gelen üniversitelerinden birisi olduğunu belirten Aygün, "KTÜ köklü geçmişinden aldığı ilhamla bugün daha da ilerileri hedeflemektedir. Yükseköğretimi ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren, yeni gelişmelere hızla adapte olan ve sürekli daha yüksek kalitede eğitim ve AR-GE çalışmalarının sürmesi KTÜ’nün başarısının sırrı olabilir." ifadesini kullandı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalca da 67 yılda kocaman bir çınar haline gelen KTÜ'de 12 fakülte, 6 enstitü, 8 meslek yüksek okulu, 1 yüksekokul, 20 araştırma ve uygulama merkezi bulunduğunu, bugüne kadar 245 bin civarında öğrenci mezun ettiklerini söyledi.

Üniversitelerin sadece eğitim-öğretim yeri değil, bilginin üretildiği ve topluma faydalı olacak bir biçimde paylaşıldığı kurumlar olduğun altını çizen Çuvalcı, "Toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla AR-GE çalışmalarının yapıldığı ve sektöre nitelikli insan kaynaklarının yetiştirildiği yerlerdir. Nitelikli insan yetiştirmenin yanında devletimizin başlatmış olduğu milli teknoloji hamlesine katkı sunacak en önemli yerlerden birisi üniversitelerdir. Bu bağlamda üniversitede yapılacak her türlü çalışmada toplumsal faydayı öncelememiz gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Törene, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Bahar Ayvazoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski bakanlar Faruk Nafız Özak ve Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

