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Kuaför ve güzellik merkezlerinde korona virüs denetimi

19.02.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Kuaför ve güzellik merkezlerinde korona virüs denetimi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kuaför ve güzellik merkezlerinde korona virüs denetimi gerçekleştirdi.Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimler sırasında kuaför ve güzellik merkezi çalışanlarını korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirdi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kuaför ve güzellik merkezlerinde korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimler sırasında kuaför ve güzellik merkezi çalışanlarını korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirdi. Randevu sistemiyle hizmet verilmesi, aynı anda yan yana oturan iki müşteri kabul edilmemesi, işyeri personelinin maske kullanımı, müşterinin oturacağı ve temas edeceği yerlerin temizlenmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, korona virüs salgınına karşı denetim faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürüldüğünü belirterek, “Korona virüs salgını sebebiyle hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimiz esnaflarımızın kurallara uyup uymadıklarını denetliyor, eksik gördükleri konularda uyarılarını yapıyorlar. Erbaalı hemşehrilerimizin sağlığını korumak için gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Halk sağlığını korumak için denetimlere devam edeceğiz" dedi.

Kuaför ve güzellik merkezlerinde korona virüs denetimi

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