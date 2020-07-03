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Kuaförden engellilere ücretsiz hizmet

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 03.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir bayan kuaförü, engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye başladı.Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde 6 yıldır kuaförlük hizmeti veren 19 yaşındaki Meliha Kurt, kendi iş yerinde zihinsel ve bedensel engelliler ile yatağa bağımlı yaşayanlara ücretsiz saç kesimi hizmeti veriyor.

Kahramanmaraş’ta bir bayan kuaförü, engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye başladı.
Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde 6 yıldır kuaförlük hizmeti veren 19 yaşındaki Meliha Kurt, kendi iş yerinde zihinsel ve bedensel engelliler ile yatağa bağımlı yaşayanlara ücretsiz saç kesimi hizmeti veriyor. Meliha Kurt, “Engelli kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız. Yeter ki onlar morallerini yüksek tutup, hayata sıkı sıkıya sarılsınlar. Biz onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Engelli kardeşlerimiz mutlaka ihtiyaçları olduğunda gelsinler. Engelli, yatalak hastalar ve evden çıkamayacak olan yaşlılarımıza da hizmet vereceğiz" dedi.

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