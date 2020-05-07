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Kuaförler kolları sıvamaya başladı

RİZE HABERLERİ  | 07.05.2020 11:46 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1,5 aydır kapalı olan kuaför salonları yeniden açılacakları 11 Mayıs tarihine hazırlanmaya başladı.İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 21 Mart tarihinde faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması” konulu genelge gönderdi.

Kuaförler kolları sıvamaya başladı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1,5 aydır kapalı olan kuaför salonları yeniden açılacakları 11 Mayıs tarihine hazırlanmaya başladı.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 21 Mart tarihinde faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması” konulu genelge gönderdi. Yayımlanan genelgeye göre 11 Mayıs’ta yeniden faaliyete girecek ve 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek olan berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleri de ön hazırlıklarına başladı.
Rize’de hizmet veren bir kuaförün işletmecisi Orhan Kemal, kuaför salonlarının açılacağını duyan vatandaşların kendilerine ulaşarak randevu almaya başladığını ve talebin fazla olduğunu dile getirdi. Kemal "Korona virüs Türkiye’de görülmeye başladıktan sonra hem kuaförler odasının, hem de hükumetin aldığı karar doğrultusunda bizde kapatma kararı aldık. Şimdi yeni çıkan kararla beraber açacağız. bizde 4 tane tezgah var. Randevulu sistem ile müşteri alarak tekrardan çalışmaya başlayacağız. Baya bir yoğunluk var. İnsanlar yaklaşık 50 gündür saçının boyası, bakımını falan yapamıyor. O yüzden baya bir talep var. Herhalde bayrama kadar yoğun bir şekilde çalışacağız" dedi.

Kuaförler kolları sıvamaya başladı

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Merkez
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Merkez
Sağlık Eczanesi
Ardesen
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Cayeli
Sağlık Eczanesi
Findikli
Kalkandere Eczanesi
Kalkandere
Barış Eczanesi
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