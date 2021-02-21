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Küçük çocuk harçlıklarını okulunun tadilatı için bağışladı

21.02.2021 12:58 | Son Güncelleme:
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Küçük çocuk harçlıklarını okulunun tadilatı için bağışladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Şeyh İlkokulu öğrencisi Ege Erken, harçlıklarını okulunun tadilatı için bağışladı.Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ilkokul öğrencisi Ege Erken’in harçlıklarını okulunun tadilatı için bağışlaması vatandaşları duygulandırdı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Şeyh İlkokulu öğrencisi Ege Erken, harçlıklarını okulunun tadilatı için bağışladı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ilkokul öğrencisi Ege Erken’in harçlıklarını okulunun tadilatı için bağışlaması vatandaşları duygulandırdı. Okul Müdürü Filiz Şen’in girişimleri ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ’ın desteğiyle, yüz yüze eğitime ara verilen pandemi döneminde tadilat çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sırasında okulunun güzelleşmesine katkı sağlamak isteyen Zeytinalanı Şeyh İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Ege Erken, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı.

Öğrencinin davranışının kendilerini duygulandırdığını dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, “Küçük Ege’ye ve çalışmalarda emeği geçen tüm öğretmenler ile gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Zeytinalanı Şeyh İlkokulundan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; “Yüz yüze eğitime başlayınca okulumuzdaki bakım onarım çalışmalarından hoşnut olan 5. sınıf öğrencimiz Ege Erken kumbarasında biriktirdiği 300 lirasını okulumuzun ihtiyaçlarında kullanılması için bağışladı. Teşekkürler koca yürekli çocuk.”

Küçük çocuk harçlıklarını okulunun tadilatı için bağışladı

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