Küçük Eefe’nin tedavisine artık evinde devam edilebilecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, epilepsi hastalığı ile mücadele eden 8 yaşındaki Batur Efe Kıroğlan’ın ihtiyacı olan jeneratörü aileye teslim ederek, küçük Efe’nin tedavisinin yeniden evinde yapılabilmesine destek verdi.

Epilepsi hastası olan 8 yaşındaki Batur Efe Kıroğlan’ın hastalığı nedeniyle bağlı bulunduğu makinenin sürekli çalışabilmesini sağlayacak olan jeneratör, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri sonucu aileye teslim edildi. Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Başkan Gürkan’ın talimatları sonrasında aileye teslim edilen jeneratör cihazı sonrasında 8 yaşındaki Efe’nin hastane süreci tamamlandıktan sonra evde tedavisine devam edilecek. Efe’nin tedavisinde zorunlu olan makinenin sürekli çalışmasını sağlayacak olan cihazın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri sonucu kendilerine ulaştırılmasından dolayı memnun olduklarını dile getiren 8 yaşındaki Efe’nin babası Ahmet Turan Kıroğlan, Başkan Gürkan’a teşekkür etti. Baba Kıroğlan, “Epilepsi hastası bir çocuğum var. Korona virüs bulaşınca oğlum entübe oldu ve hastaneye yatırdık. Kendi nefesine dönemeyince boğazından ameliyat edildi ve artık makineye bağlı yaşayacak. Makineyi bir şekilde temin ettik ama jeneratör ihtiyacımız oldu. Jeneratörümüzde Esenlik koordinasyonunda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan bize temin etti. Allah Belediye Başkanımızdan, belediyemizden ve emeği geçenlerden razı olsun. İnşallah makinenin kurulumuna başlayacağız” dedi.

