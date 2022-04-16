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Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Karabük'te sona erdi

16.04.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto'yu 25-18 yenen Beykoz Belediyesi, şampiyon oldu

Türkiye Hentbol Federasyonunca düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası, Karabük'te tamamlandı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final maçında Beykoz Belediyesi ile Spor Toto karşılaştı. Müsabakadan 25-18 üstünlükle ayrılan Beykoz Belediyesi, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, il olarak 7 gündür 1000'e yakın sporcuyu misafir ettiklerini söyledi.

Şampiyonanın güzel geçtiğini belirten Güven, "İlk 4 gün boyunca bütün takımlar ilimizdeydi. Daha sonra elenen takımlarımızı gönderdik. Sporculardan memnun olduklarının geri bildirimini aldık. Misafir ettiğimiz tüm takımlarımızın ilimizin hem turizm hem de gönül elçisi olarak memleketlerine döndüklerinde buradan mutlaka bahsedeceklerine inanıyoruz." dedi.

Güven, gençlerin salonları doldurmasından çok memnun olduklarını ifade ederek, "Salgın sürecinde yaklaşık 2 yıldır tesisler boş kalmıştı. İlimizde son 3 aydır yoğun bir şekilde ağırladığımız misafirlerle, tesislerimizin sporcularla dolu olması bizleri de memnun ediyor. Önümüzdeki günlerde farklı branşlarda sporcularımızı ilimizde misafir ederek organizasyon kabiliyetimizi ispatlamış olacağız." diye konuştu.

Karşılaşmayı, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, kurum müdürleri ile vatandaşlar izledi.

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