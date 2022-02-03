YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Küçük Ev" konsepti İstanbul'da sergileniyor

"Küçük Ev" konsepti İstanbul'da sergileniyor

03.02.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektör profesyonellerini uluslararası bir platformda bir araya getiren fuar, Cumartesi akşamına kadar açık olacak

İSTANBUL (AA) - Tiny House (Küçük Ev) akımının son örnekleri Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Premo Prefabrik, Modüler, Tiny House Yapım & Dekorasyon Fuarı"nda sergileniyor.

Tureks Uluslararası Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, 20 bin ziyaretçi hedefi ile kapılarını açan fuar Tiny House modellerinden dekorasyon ürünlerine kadar birçok ürün ve hizmete ev sahipliği yapıyor.

Verilen bilgiye göre, koronavirüs, küresel çapta 653 milyar dolarlık büyüklüğü ve 100 milyondan fazla kişiden oluşan iş gücü ile ülkelerin ekonomilerinde önemli bir yer tutan inşaat sektörünü dönüştürüyor.

Değişen yaşam tarzı ile birlikte sektörün geleceğine ışık tutan Tiny House, prefabrik ve yeşil yapı gibi alanların payı tüketicilerin talebi ile doğru orantılı olarak her geçen gün artıyor.

Tiny House pazarının 2021-2025 döneminde yüzde 4'ün üzerinde 3.33 milyar dolar büyümesi ön görülüyor.

Konut krizinin tetiklediği 2008 küresel finansal durgunluk döneminde özellikle ABD’de oldukça popüler olan bu yapılar içinde bulunduğumuz salgın sürecinde de Türkiye’de yaygınlaştı.

Bu akımın son örnekleri ise Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Premo Prefabrik, Modüler, Tiny House Yapım & Dekorasyon Fuarı ile görücüye çıktı.

Sektör profesyonellerini uluslararası bir platformda bir araya getiren fuar, Cumartesi akşamına kadar açık olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Abdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısıAbdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısı
CHP'li kadın milletvekilleri, Sedef Kabaş'ı cezaevinde ziyaret ettiCHP'li kadın milletvekilleri, Sedef Kabaş'ı cezaevinde ziyaret etti
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyorTrabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:23
İkindi
16:04
Akşam
18:30
Yatsı
19:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Perşembe

Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Polen Eczanesi
Atasehir
Ayşenur Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.