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Küçük Hamza’nın doğum gününü polis kutladı

BİNGÖL HABERLERİ  | 18.04.2020 11:37 | Son Güncelleme

Bingöl’de ninesiyle kalan yaş kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan 10 yaşındaki Hamza’nın doğum günü pastasını polis ekipleri götürerek yeni yaşını kutladı.Korona virüs tedbirleri kapsamında yaş kısıtlamasına takılan 65 yaş üstü ile 20 yaş altının yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunanların istekleri ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yerine getiriliyor.

Bingöl’de ninesiyle kalan yaş kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan 10 yaşındaki Hamza’nın doğum günü pastasını polis ekipleri götürerek yeni yaşını kutladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yaş kısıtlamasına takılan 65 yaş üstü ile 20 yaş altının yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunanların istekleri ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yerine getiriliyor. Bu kapsamda yaş kısıtlaması nedeniyle ninesi ve kendisi evden çıkamayan 10 yaşındaki Hamza Ömer Kanar, doğum günü için 155’i arayarak, pasta talebinde bulundu. Çocuğun bu isteğini geri çevirmeyen Bingöl polisi, kısa sürede pastayı alarak Hamza’nın evine götürdü.Gelen pasta ile doğum gününü polislerle kutlayan küçük çocuğa, durumdan haberdar olan Vali Kadir Ekinci’de hediye gönderdi.
Mutluluğunu dile getiren Hamza, polislere teşekkür etti.

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