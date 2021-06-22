"Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" 1 Temmuz'da başlayacak

"Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", 1 Temmuz'da, perdelerini "Yunus Diye" oyunuyla açacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 16'ncısı düzenlenecek festival, Türk tiyatrosunun dünya çocukları yoluyla yurt dışına açılımını sağlamayı amaçlıyor.

Ankara Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğindeki festivalin açılışı, 1 Temmuz'da Erdal Ozan Metin'in yazdığı ve Caner Kadir Gezener'in yönettiği ilk kez sahnelenecek, "Yunus Diye" adlı oyunla Macunköy Yerleşkesi'ne kurulan Açıkhava Sahnesi'nde yapılacak.

10 Temmuz'da sona erecek festival kapsamında, Türkiye'den 2 ve yurt dışından 4 olmak üzere toplam 6 oyun sahnelenecek.

İtalya "Rosa", Yunanistan "Müziğin Telleri", "Bulgaristan "Çuk ve Puk", İspanya "Noktalı Virgül", Ankara Devlet Tiyatrosu "Yunus Diye" ve Trabzon Devlet Tiyatrosu "Oz Büyücüsü" adlı oyunları küçük sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Festivalde ayrıca Devlet Tiyatroları oyuncularından oluşan bir ekip, salgın süreci nedeniyle çocuklara, "maske, mesafe ve temizlik" temalarını anlatan performans sergileyecek.

- Festival, Atatürk'ün sözlerinden ilhamla isimlendirildi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, yaptığı açıklamada, çocuklar için değerli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, festivali, Atatürk'ün, "Küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız." sözünden ilham alarak isimlendirdiklerini vurguladı.

Kurt, "Bizler de bu sözü kulağımıza küpe yaparak çocuklarımızın eğleneceği, eğlenirken öğreneceği çok değerli projelerle Türkiye'nin her yerindeyiz. Hayatında hiç tiyatro görmemiş, izlememiş çocuklarımıza 'Yürüyen Sahne' ile Kamyon Tiyatrosu götürüyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimizi aydınlatsınlar diye durmadan çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü İpek Atagün Gezener de festivalle salgın nedeniyle sosyal aktivitelerden uzak kalmış miniklere, tatil sürecinde keyifli ve öğretici bir 10 gün yaşatmayı planladıklarını belirtti.

