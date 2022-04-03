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Küçük hayvansever sahipsiz hayvanları elleriyle besliyor

03.04.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük hayvansever sahipsiz hayvanları elleriyle besliyor

EDİRNE (AA) - Edirneli 8 yaşındaki Eylül Ece Sönmez, yaşadığı çevredeki sahipsiz hayvanları düzenli olarak besliyor.

Edirne Açık Cezaevi Lojmanlarında ailesiyle kalan Eylül Ece Sönmez, aynı apartmanda yaşayan Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın ile sahipsiz köpeklerle ilgileniyor.

Özellikle hafta sonları ve okuldan arta kalan zamanlarda hayvanların bakımını üstlenen Sönmez, en çok da yavru köpekleri sevip onları elleriyle besliyor.

Minik hayvansever Sönmez, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Kendisinin de evinde bir kuş beslediğini ifade eden Sönmez, "Dışarıda hayvanlarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Onları besliyorum ve onları seviyorum." dedi.

Sönmez, yavru köpeklerle yakından ilgilendiğini onlara isim verdiğini dile getirdi.

Bugünlerde "küçük" adını verdiği yavru köpekle daha çok ilgilendiğini anlatan Sönmez, "Henüz yavru ve çok küçük olduğu için ona bu ismi verdim. Kardeşi vardı ama onu bulamadık." diye konuştu.

- "Eylül kızımız derneğimizin en minik gönüllüsü"

Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın ise minik Eylül'ün hayvan sevgisinin örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Sönmez ile yaşadıkları çevrede besleme yaptıklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Eylül kızımız derneğimizin en minik gönüllüsü. Eylül'ün bizimle birlikte besleme faaliyetlerinde bulunması, sokak hayvanlarını kliniklere taşıdığımızda bizimle gelmesi çok anlamlı. Tedavileri boyunca hiçbir şey yapamasa da onların serum takılırken bile yanında olması bizler için çok önemli. Çünkü gelecek nesilleri kazanmak bizler için çok önemli."

Aydın, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nün bir farkındalık günü olduğunu da ifade etti.

Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getiren Aydın, "Dünyada milyonlarca sokak hayvanı açlıkla sınanıyor. Ne kadar çok farkındalık kazandırırsak bizler için o kadar değerli." diye konuştu.

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