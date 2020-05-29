YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Küçük Kırım’a ilk asfalt döküldü

Küçük Kırım’a ilk asfalt döküldü

ADANA HABERLERİ  | 29.05.2020 10:26 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediyesi, Küçük Kırım Mahallesi’ndeki alt yapı çalışmaları biten sokaklarda asfalt çalışmalarına başladı.

Ceyhan Belediyesi, Küçük Kırım Mahallesi’ndeki alt yapı çalışmaları biten sokaklarda asfalt çalışmalarına başladı. Uzun süredir atıl halde bulunan Şehit Recep Tentif, Gaspıralı İsmail ve Şehit Zeynel Atan Sokak’a ilk asfalt döküldü.
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapı çalışmalarını tamamlamasının ardından asfalt çalışmalarına başlayan Ceyhan Belediyesi’ni Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem hem ekiplerin çalışmalarına hız kazandırdı hem de mahalle halkının isteklerini dinledi.

Önce Alt Yapı Sonra Asfalt
Küçük Kırım Mahallesi Şehit Recep Tentif, Gaspıralı İsmail ve Şehit Zeynel Atan Sokak’ta asfalt çalışmalarını takip eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; “İlçemizin yıllardır ihmal edilmiş mahallerinin sorunlarının giderilmesi için dezavantajlı mahallelerimize hizmet önceliği tanımaya özen gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz alt yapı çalışmalarını tamamladı. Şimdi de Küçük Kırım mahallemizdeki ilk asfalt çalışmasını başlattık. Yaptığımız yolları yeniden tahrip etmek zorunda kalmamak için yo yapacağımız her yerin alt yapı çalışmasını tamamlıyoruz. Yola çıktığımızda söylediğimiz gibi Ceyhan’da asfaltsız yol ve alt yapısı tamamlanmamış mahalle kalmayacak” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Diyarbakır'da çökme tehlikesi bulunan bir bina ile çevresindeki 2 bina boşaltıldı

Diyarbakır'da çökme tehlikesi bulunan bir bina ile çevresindeki 2 bina boşaltıldı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Adana Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:33
Sabah
05:15
Öğle
12:41
İkindi
16:31
Akşam
19:57
Yatsı
21:32

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Arzum Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Damla Eczanesi
Seyhan
Ertürk Eczanesi
Seyhan
Evgin Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Mahmudiye külliyesi Fetih camisi açıldı

Mahmudiye külliyesi Fetih camisi açıldı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.