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Küçük Kızlar Bilecik İl Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 05.02.2020 16:45 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu Küçük Kızlar Bilecik İl Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın 4.

Türkiye Voleybol Federasyonu Küçük Kızlar Bilecik İl Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın 4. haftasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün A ve B takımları karşı karşıya geldi.
Bozüyük Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün A takımı, B takımını 3-0 mağlup etti. Yoğun bir seyirci desteği ile oynanan maçta şampiyonun belirlenmesine 2 hafta kala Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü küçük kızlar takımı turnuvada ne kadar iddialı olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Emre Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
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Osmaneli
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