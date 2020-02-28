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Küçük maceracı il birincisi oldu

SAKARYA HABERLERİ  | 28.02.2020 16:15 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Parkı oryantiring kursu öğrencilerinden İpek Faydacı, Sakarya Okul Sporları Oryantiring İl Birinciliği yarışmalarında küçük kızlar kategorisinde il birincisi oldu.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı oryantiring kursu öğrencilerinden İpek Faydacı, Sakarya Okul Sporları Oryantiring İl Birinciliği yarışmalarında küçük kızlar kategorisinde il birincisi oldu.

Küçük maceracı il birincisi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Parkı oryantiring kursu öğrencilerinden İpek Faydacı, Sakarya Okul Sporları Oryantiring İl Birinciliği yarışmalarında küçük kızlar kategorisinde il birincisi oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı oryantiring kursu öğrencilerinden İpek Faydacı, Sakarya Okul Sporları Oryantiring İl Birinciliği yarışmalarında küçük kızlar kategorisinde il birincisi oldu. Toplam 367 öğrencinin katıldığı yarışmada il birincisi olan İpek Faydacı için Macera Park’tan yapılan açıklamada, “Oryantiring kursu öğrencilerimizden İpek Faydacı katıldığı Sakarya Okul Sporları Oryantiring İl Birinciliği yarışmalarında küçük kızlar kategorisinde il birincini elde etti. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.

Küçük maceracı il birincisi oldu

Küçük maceracı il birincisi oldu

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