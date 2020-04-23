YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Küçük Marya’nın polislerden bayrak istemesi duygulandırdı

Küçük Marya’nın polislerden bayrak istemesi duygulandırdı

AĞRI HABERLERİ  | 23.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Korona virüs salgını nedeni ile dışarı çıkamayan 10 yaşındaki Marya Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında evlerinin camlarını süslemek amacıyla 155’i arayarak bayrak istemesi duygulandırdı.Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde ikamet eden Hüseyin ve Ayfer Yıldız çiftinin kızları olan ve Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan Şehit Gürhan Yardım İlkokulu 4.

Küçük Marya’nın polislerden bayrak istemesi duygulandırdı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Korona virüs salgını nedeni ile dışarı çıkamayan 10 yaşındaki Marya Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında evlerinin camlarını süslemek amacıyla 155’i arayarak bayrak istemesi duygulandırdı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde ikamet eden Hüseyin ve Ayfer Yıldız çiftinin kızları olan ve Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan Şehit Gürhan Yardım İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Marya Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evinde kutlamak için evlerinin camlarını bayraklarla süslemek istedi. Ancak evlerinde yeterince bayrak olmayan Küçük Marya, 155’i arayarak polislerden bayrak istedi.
Bunun üzerine harekete geçen Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, harekete geçerek Küçük Marya’ya istediği bayraklarla birlikte çeşitli hediyeler alıp evine götürdü. Burada Küçük Marya’ya bayrakları ve hediyelerini veren polisler, Marya ve ailesinin bayramını kutlarken Marya ise polis abilerine kendi çizdiği bayrağı hediye etti.
Ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne dönen Polisler, Küçük Marya’nın çizdiği Türk Bayrağı’nı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün girişine hatıra olarak astı.

Küçük Marya’nın polislerden bayrak istemesi duygulandırdı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Ağrı Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:12
Öğle
12:11
İkindi
15:57
Akşam
19:01
Yatsı
20:27

Ağrı Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Hira Eczanesi
Merkez
Zarif Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Tekın Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Fatih Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğüne Taşkın atandı

KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğüne Taşkın atandı

Türk Kızılay gönüllüsü öğretmen köy köy dolaşarak uzaktan eğitimi anlatıyor

Türk Kızılay gönüllüsü öğretmen köy köy dolaşarak uzaktan eğitimi anlatıyor

Taşlıçay ‘da yaşlı kadının duası duygulu anlar yaşattı

Taşlıçay ‘da yaşlı kadının duası duygulu anlar yaşattı

Başkan Bülent Duru’dan yatırım ve istihdam çağrısı

Başkan Bülent Duru’dan yatırım ve istihdam çağrısı

Ağrı’da Çocuk Şenliği

Ağrı’da Çocuk Şenliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.