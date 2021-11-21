Küçük Mikail "jandarma" yazılı montuyla her gün ekiplerin yolunu gözlüyor

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta jandarmaya büyük sevgi duyan 7 yaşındaki Mikail Demir, kendi çabasıyla hazırladığı "jandarma" yazılı üniforması ve yeleğiyle her gün evlerinin önünde devriye aracının yolunu gözlüyor.

Devrek ilçesine bağlı Burhanoğlu köyü Köprübaşı mevkisinde ikamet eden ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Demir, jandarmaya olan sevgisini göstermek için kendi çabasıyla üniforma yapmaya karar verdi.

Makasla keserek kağıttan yaptığı jandarma yazısını montunun arka kısmına yapıştıran, yeleğinin de ön kısmına jandarma yazan Mikail, taktığı beresi ve oyuncak tüfeğiyle her gün evinin önünde devriye aracının geçmesini bekliyor.

Ekiplerin gelmesiyle yanlarına koşarak onlarla sohbet eden Mikail, daha sonra jandarma ağabeylerini yolcu ediyor.

Küçük Mikail'in en büyük hayali, okulunu bitirdikten sonra jandarma olarak hayatını sürdürmek.

- "Devriye saatlerini öğrenmiş, onları bekliyor"

Baba Turan Demir, AA muhabirine, televizyonda ya da mahalleden geçen jandarma araçlarını gördüğü zaman Mikail'in her fırsatta sevgisini gösterdiğini, bunun herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Mikail'in üniformaya benzetmeye çalıştığı kıyafetini kendi imkanlarıyla yaptığını anlatan Demir, "Benim de bilgim yoktu. Kapşonlu mavi montu var. Makasla keserek, kalemle çizerek, yapıştırıcıyla arkasına yapıştırmış. Kendi kendime, 'Nasıl yaptı?' dedim. Bu durum benim de hoşuma gitti." diye konuştu.

Demir, okuldan kalan zamanlarda Mikail'in devriyenin yolunu gözlediğini aktararak, "Onları takip ediyor. Devriye saatlerini de öğrenmiş, gidiyor onları bekliyor. Olmadıkları zaman orada yalnız kalıyor. Bazen akşamları eline el feneri alıyor, karanlıkta bekliyor." dedi.

Jandarmanın Mikail'e olan sevgi ve ilgisinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Demir, "Mikail'in bu sevgisi, beni çok mutlu ediyor, jandarma olmasını ben de çok isterim, şimdiki fikri o yönde ama kararı kendi verecek. Allah gönlüne göre versin." ifadelerini kullandı.

Kendisine üniforma hediye edilen Mikail Demir de evinin önünde jandarmayı beklediğini belirterek, "Jandarmayı çok seviyorum, okulumu bitirip jandarma olmak istiyorum." dedi.

