YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Küçük Mikail "jandarma" yazılı montuyla her gün ekiplerin yolunu gözlüyor

Küçük Mikail "jandarma" yazılı montuyla her gün ekiplerin yolunu gözlüyor

21.11.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kendi çabasıyla jandarma yazarak üniformaya benzetmeye çalıştığı montu ve yeleğiyle her gün devriye aracının evlerinin önünden geçmesini bekleyen 7 yaşındaki Mikail Demir'in en büyük hayali jandarma olmak - Baba Turan Demir: - "Mikail'in bu sevgisi beni çok mutlu ediyor, jandarma olmasını ben de çok isterim" - Mikail Demir: - "Jandarmayı çok seviyorum, okulumu bitirip jandarma olmak istiyorum"

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta jandarmaya büyük sevgi duyan 7 yaşındaki Mikail Demir, kendi çabasıyla hazırladığı "jandarma" yazılı üniforması ve yeleğiyle her gün evlerinin önünde devriye aracının yolunu gözlüyor.

Devrek ilçesine bağlı Burhanoğlu köyü Köprübaşı mevkisinde ikamet eden ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Demir, jandarmaya olan sevgisini göstermek için kendi çabasıyla üniforma yapmaya karar verdi.

Makasla keserek kağıttan yaptığı jandarma yazısını montunun arka kısmına yapıştıran, yeleğinin de ön kısmına jandarma yazan Mikail, taktığı beresi ve oyuncak tüfeğiyle her gün evinin önünde devriye aracının geçmesini bekliyor.

Ekiplerin gelmesiyle yanlarına koşarak onlarla sohbet eden Mikail, daha sonra jandarma ağabeylerini yolcu ediyor.

Küçük Mikail'in en büyük hayali, okulunu bitirdikten sonra jandarma olarak hayatını sürdürmek.

- "Devriye saatlerini öğrenmiş, onları bekliyor"

Baba Turan Demir, AA muhabirine, televizyonda ya da mahalleden geçen jandarma araçlarını gördüğü zaman Mikail'in her fırsatta sevgisini gösterdiğini, bunun herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Mikail'in üniformaya benzetmeye çalıştığı kıyafetini kendi imkanlarıyla yaptığını anlatan Demir, "Benim de bilgim yoktu. Kapşonlu mavi montu var. Makasla keserek, kalemle çizerek, yapıştırıcıyla arkasına yapıştırmış. Kendi kendime, 'Nasıl yaptı?' dedim. Bu durum benim de hoşuma gitti." diye konuştu.

Demir, okuldan kalan zamanlarda Mikail'in devriyenin yolunu gözlediğini aktararak, "Onları takip ediyor. Devriye saatlerini de öğrenmiş, gidiyor onları bekliyor. Olmadıkları zaman orada yalnız kalıyor. Bazen akşamları eline el feneri alıyor, karanlıkta bekliyor." dedi.

Jandarmanın Mikail'e olan sevgi ve ilgisinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Demir, "Mikail'in bu sevgisi, beni çok mutlu ediyor, jandarma olmasını ben de çok isterim, şimdiki fikri o yönde ama kararı kendi verecek. Allah gönlüne göre versin." ifadelerini kullandı.

Kendisine üniforma hediye edilen Mikail Demir de evinin önünde jandarmayı beklediğini belirterek, "Jandarmayı çok seviyorum, okulumu bitirip jandarma olmak istiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER"İnşallah sektörden silinirler!""İnşallah sektörden silinirler!"
Zonguldak'ta geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldüZonguldak'ta geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 21 Kasım Pazar

İmsak
06:11
Sabah
07:41
Öğle
12:44
İkindi
15:13
Akşam
17:36
Yatsı
19:00

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Pazar

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.