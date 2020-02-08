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Küçük Minare Camii ibadete geçici olarak ara verdi

MERSİN HABERLERİ  | 08.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde ibadethane hizmeti veren merkez Küçük Minare Camii‘nde (Meliktahir) ibadete geçici olarak ara verildi.Alınan bilgiye göre, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait 29 Ocak 2020 tarihli raporda, Meliktahir, diğer adıyla Küçükminare Camii’nin iç ve dış duvarı ile sütun ve kirişlerinde derin çatlakların yer aldığı, cemaatin güvenliği açısından risk teşkil ettiği yer aldı.Yetkililer söz konusu riskli yapının Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılıncaya kadar geçici olarak ibadete ara verilmesinin uygun görüldüğünü bildirdi.Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bakım ve restore çalışması yapılacağından Küçük Minare Camisinde dün kılınan son akşam namazının ardından cami kapatıldı.

Küçük Minare Camii ibadete geçici olarak ara verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde ibadethane hizmeti veren merkez Küçük Minare Camii‘nde (Meliktahir) ibadete geçici olarak ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait 29 Ocak 2020 tarihli raporda, Meliktahir, diğer adıyla Küçükminare Camii’nin iç ve dış duvarı ile sütun ve kirişlerinde derin çatlakların yer aldığı, cemaatin güvenliği açısından risk teşkil ettiği yer aldı.
Yetkililer söz konusu riskli yapının Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılıncaya kadar geçici olarak ibadete ara verilmesinin uygun görüldüğünü bildirdi.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bakım ve restore çalışması yapılacağından Küçük Minare Camisinde dün kılınan son akşam namazının ardından cami kapatıldı. Kentin en eski ve tarihi camisi yakında restorasyona tabi tutulacak.
Melik Tahir Camii (Küçük Minare) yada Kuşlu Camii olarak da bilinen bu cami 1873 yılında inşa edilmiş ve geçtiğimiz yıllarda Belediye tarafından peyzaj çalışması yapılmıştı.

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