YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Küçük olaylara alışan manav, çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi

Küçük olaylara alışan manav, çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.12.2020 10:09 | Son Güncelleme

Denizli’de, kısıtlamayı fırsat bilen 3 şüpheli, bir manavın önünde bulunan brandayı yırtarak, yükte hafif pahada ağır meyveleri çalıp kayıplara karıştı.

Denizli’de, kısıtlamayı fırsat bilen 3 şüpheli, bir manavın önünde bulunan brandayı yırtarak, yükte hafif pahada ağır meyveleri çalıp kayıplara karıştı. Küçük hırsızlık olaylarına alışık olan manav, “Fiyatı yüksek ürünler alınınca insan hakkını helal edemiyor” diyerek tepki gösterdi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısıtlamalar nedeniyle sokakların boş olmasından faydalanan 3 şüpheli, bir manavın önüne gelerek etrafı kontrol etmeye başladı. Sonrasında şüphelilerden 2’si meyvelerin üstündeki brandayı yırtarak 2 tane karpuz ve kavunu alıp uzaklaştı. Tanesi 100 TL olan kavun ve karpuzları çaldıktan bir süre sonra ikinci kez manava gelen şüpheliler, bu kez de kuruyemiş ve ananas alarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen manav Erol Türk, brandanın yırtıldığını, tezgahta olması gereken meyvelerin ise yerde olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen Türk, gece saatlerinde hırsızların iki sefer gelerek pahalı ürünleri branda altından alıp sakince gittiklerini gördü. Türk, mevsimi olmaması nedeniyle pahalı olan meyveleri seçerek götüren şüphelilerden şikayetçi oldu.

“Fiyatı yüksek ürünler alınınca insan hakkını helal edemiyor”
Daha öncede bu tarz olayın gerçekleştiği ve vatandaşların tadımlık aldığı için hakkını helal ettiğini söyleyen Erol Türk, “Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasında gece 00.40 civarında tezgahın brandasını kesip içerisinden iki tane karpuz ve kavun almışlar. Fiyatı yüksek olanları alıp gidiyorlar ve sonra ikinci kez tekrar geliyorlar. Ananas, kuruyemiş ve diğer ürünleri alıp gittiler. Önceden de böyle olaylar yaşanmıştı ama ihtiyacı kadar bir iki tane alıyorlar. Biz onları helal ediyoruz zaten. Brandaya zarar verip malları yere dökmüş ve bilerek 3’er tane alıp fiyatı yüksek ürünleri götürmüş. Bunu insan helal edemiyor maalesef. Sabah geldiğimizde brandanın yırtık olduğunu bazı meyvelerin yerden olduğunu gördük. Sonra kameradan izlediğimizde fark ettik. Şuan 2 karpuz kilosu 10 TL’den 10’ar kilo geliyor. Kavun ananas gibi diğer tropikallerden almışlar. Ortalama 500 TL arası zararımız var” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:07
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Denizli Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Çiftçi Eczanesi
Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
Ceylan Eczanesi
Pamukkale
Doğal Eczanesi
Pamukkale
İncilıpınar Mesire Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.