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Küçük ölçekli balıkçılara 1,5 milyon TL’lik malzeme desteği

03.05.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de küçük ölçekli 303 balıkçıya toplamda 1,5 milyon TL’lik malzeme desteği sağlandı.

Küçük ölçekli balıkçılara 1,5 milyon TL’lik malzeme desteği

1 Eylül’de başlayacak av sezonu öncesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Polisan iş birliği ile küçük ölçekli balıkçılara malzeme desteği verildi. Destek malzemesi çerçevesinde 3 kilo epoksi macun, 3 buçuk kilo dolgu macunu, 2 kilo balıkçı tulumu ve Türk bayrağı bugün gerçekleştirilen programla balıkçılara teslim edildi. 12 metrenin altında geleneksel yöntemler ile balıkçılık yapan yeşil ruhsatlı ve mavi karta kayıtlı olan 303 balıkçı destekten faydalandı. Toplamda 1,5 milyon TL malzeme desteği sağlandı.

"OKSİJEN AZALDIKÇA BALIKLARIN YAŞAMI AZALACAK"

Dip çamuru temizliğiyle beraber balıkçılığın da daha iyi seviyelere geleceğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Çamurun temizlenmesi müsilaj açısından da çok önemli. Eğer Marmara’da oksijen 8’in altına inerse yavaş yavaş tehdit başlıyor demektir. En son 6’lara inmişti. Bu ne demek? Yavaş yavaş tutabileceğiniz balık türlerinin yok olması demek. Oksijen azaldıkça balıkların yaşamı azalacak. İşte aslında bu çamur temizleme işi ölmeye başlayan Marmara’nın ölmemesi için tarihi bir çalışma" dedi.

"BALIK NEREDEYSE BİZ ORADAYIZ"

4 buçuk senedir balıkçılık yapan Gözdenur Yumuşak, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne destekleri için çok teşekkür ederim. 4 buçuk senedir balıkçılık yapıyorum. 4 kişilik tayfam var, benimle birlikte 5. Bazen Körfez, bazen Karadeniz, Marmara, Bodrum derken balığa göre nerede avlandığımız değişiyor. Balık neredeyse biz oradayız. Balığı koşturuyoruz biraz aslında. Destek paketi içerisinde 3 kilo epoksi macun, 3 buçuk kilo dolgu macunu, 2 kilo balıkçı tulumu ve Türk bayrağı var. Bu desteklerin artmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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