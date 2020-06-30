Küçük Sanayi Sitelerinin alt yapısını tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUŞKİ Genel Müdürlüğü tarafından Küçük Sanayi Sitesindeki çeşitli esnaf kooperatiflerinin yer aldığı sitelerde alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğünce yürütülen alt yapı çalışmaları ile kalıcı hizmetler üretiyor.

Şehrin gelişiminde alt yapının önemli olduğu bilincinde olan ve sürekli sahada hizmetlerini uygulayan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa’nın geleceği için kentin alt yapı eksikliklerini gidererek için içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacı olan bölgelerde çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Gap Hurdacılar ve Madenciler, Plastik İmalatçıları İhtisas ve Urfa Karma Esnaf Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi başkanlıklarının bulunduğu bölge için 2019 yılında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği alt yapı çalışmaları ekipler tarafından kış aylarında başlatılarak tamamlandı.

Küçük sanayi sitesinde hummalı bir şekilde tekniğine uygun olarak titizlikle süren çalışmalar tamamlandı. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, hurdacılar, plastikçiler ve karma sanayi sitesini kapsayan bölgede 5 bin 400 metre kanalizasyon hattı, 2 bin 400 metre içme suyu hattı döşemesi gerçekleştirdi.



