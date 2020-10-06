Küçük satranççılar madalya sevincini Başkan Tarhan’la paylaştı

Bu yıl ilk kez katıldığı Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvasında U18 genel ikincisi ve U12 kızlar üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin genç sporcuları, madalya sevinçlerini Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’la paylaştı.

Başarılı sporcular, Başkan Tarhan’ı ziyaret etti. Genç satranççılar, Kulüp Başkan Yardımcısı Başak Soycan, antrenör Remzi Küçük ve aileleri ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette, turnuvada kazandıkları kupa ve madalyaları Başkan Tarhan’a takdim ettiler.

“Mersin’i gururla temsil edecek kulüplerden birisi olacağız”

Mersin Satranç Merkezinde yapılan turnuvada genç satranççıların U18 genel ikincisi, 12 yaş altı kızlarda da üçüncüsü olduğu bilgisini veren satranç antrenörü Remzi Küçük, korona virüs sürecinin turnuvaların geleceğiyle ilgili sıkıntılara neden olduğunu ifade etti. Korona virüsün olumsuz etkisinin satranç sporunu da etkilediğini belirten Küçük, “Çok önemli bir başarı kazanan Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcuları, pandemi süreci uygun olması durumunda Mersin’i temsil edecek kulüplerden birisi olacak” dedi.