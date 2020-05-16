Küçük tarım arazileri tıbbi aromatik bitkilerle ekonomiye kazandırılıyor

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da, ekonomik olarak kayısı yetiştirilemeyen, "don çukuru" diye tabir edilen ve zirai dondan etkilenen alanlar ile küçük tarım arazilerinde tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilerek üreticilerin gelir elde etmesi hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kentte, kayısıdan yeterli verimin alınamadığı arazilerde tıbbi aromatik bitki yetiştirmek isteyen üreticilere fide desteği ve danışmanlık hizmeti veriyor. Yeşilyurt ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Bayram Köseoğlu da bu desteklerden faydalanarak, kiraladığı 2,5 dekarlık arazide tıbbi nane ve kekik yetiştirdi ve ilk hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadı. İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya'nın meyve ve sebze üretiminde önemli bir konumda bulunduğunu söyledi. Kentte her ne kadar kayısıyla anılsa da çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirildiğini ve pazarlandığını anlatan Macit, kayısının yanı sıra Arapgir köhnü üzümü, Arapgir mor reyhanı ve Malatya banazı karası üzümünün coğrafi işaret tescilinin olduğunu ifade etti.

Son yıllarda kentte tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin de başladığını aktaran Macit, şunları kaydetti: "Ekonomik olarak kayısı yetiştirilemeyen (zirai) don alanı olan küçük parçalı arazileri, işletme büyüklüğünde olmayan arazileri değerlendirmeye çalışıyoruz. Üreticimiz üniversitede tıbbi aromatik bitkiler konusunda eğitim almış. Biz bitkinin üretilmesi ve işlenerek, mamul haline dönüştürülmesi için destek verdik. Çiftçimiz burada yetiştirdiği ürünü bitkisel yağ gibi çeşitli mamule dönüştürüyor. Bakanlığımızın da tıbbi aromatik bitkiler konusunda şehrimize desteği var." - "Bu ürünleri yaygınlaştırmak istiyoruz" Macit, küçük arazilerde tıbbi aromatik bitki yetiştirmenin çiftçiye ekonomik katkı sağlayacağını dile getirerek, "Özellikle küçük arazilerde, kayısının ekonomik yetiştiriciliğinin olmadığı alanlarda bu ürünleri yaygınlaştırarak çiftçilerin gelir elde edip, evini geçindirmesini planlıyoruz. Tıbbi aromatik bitki yetiştirmek isteyenler, müdürlüğümüze müracaat etsin. Teknik elemanlarımız araziyi inceleyerek, uygun araziyi belirleyecek. Daha sonra ise destek verebiliyoruz." diye konuştu.

Bazı illerde tıbbi aromatik bitkiler pazarının oluştuğunu bildiren Macit, "İlimizde üretim yeni olduğu için henüz pazar oluşmadı. Üreticimiz, yağlarını internet üzerinden pazarlamaya çalışıyor. Türkiye'de alıcısı ve pazarı var. İhracatı da var bu ürünlerin." ifadelerini kullandı. - "30 bin liralık hibe desteği verdik" İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Demet Köksal ise geçen yıl Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Destek Programı kapsamında üretici Bayram Köseoğlu'na destek verdiklerini hatırlatarak, şu bilgileri verdi: "1,5 dekar alana tıbbi nane olarak 10 bin 500 fide temini sağladık. 800 metrekare alan için ise 3 bin kekik fidesi desteği sağladık. Genç Çiftçi Projesi kapsamında yılda 250 kilogram yağ üretimi için birer distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su seperatörü, yağlı su toplama tankı ve su pompası olmak üzere 30 bin liralık hibe desteği verdik. Çiftçimiz ilk hasadını yaptı, ikinci hasadı da gerçekleştirecek. Bugüne kadar yaklaşık 30 çiftimize tıbbı aromatik bitkiler konusunda destek verdik."