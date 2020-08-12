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Küçük tenisçiler Bursa’da buluşuyor

BURSA HABERLERİ  | 12.08.2020 13:03 | Son Güncelleme

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 14 Yaş Hafta içi Tenis turnuvası 17 Ağustos’ta başlıyor.Bursa Büyükşehir Belediyespor organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Küçük tenisçiler Bursa’da buluşuyor

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 14 Yaş Hafta içi Tenis turnuvası 17 Ağustos’ta başlıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyespor organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Hafta içi Tenis Turnuvası 17-20 Ağustos tarihlerinde Hüdavendigar Tenis Kortlarında yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvada Bursa başta olmak üzere İstanbul, Sakarya, Şanlıurfa, Ankara, İzmir gibi birçok ilden 70 sporcu mücadele edecek. Sporculara ekstra puan kazandıran organizasyonda, katılımcılar 4 farklı kortta derece almak için mücadele edecek.

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