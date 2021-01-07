Küçük Yasin tabletine kavuştu

Adana’nın Kozan ilçesinde yürüme engelli 3. sınıf öğrencisi Yasin Boz, online derslere katılabilmek için ihtiyaç duyduğu tablete kavuştu.

Geçen yıl akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Şehit Kubilay İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yasin Boz (9), Türkiye Beyaz Ay Derneği Kozan Şube Başkanı Ahmet Ünal’dan tablet talebinde bulundu. Başkan Ünal, hayırseverlerin desteği ile Yasin’e tablet alıp hediye etti.

Kozan’da yaklaşık 4 bin engelli vatandaşın sesi olmaya çalıştıklarını ifade eden Ünal, çocukları mutlu gördükçe mutlu olduğunu söyledi. Ünal, "Bende engelli bir bireyim bize rehber olan olmadı. Bence engellilerin sorunlarını çözmek için elimden geleni yapıyoruz. Hayırseverlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.



