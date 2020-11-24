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Küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelileri yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 24.11.2020 16:58 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 3 adet küçükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen 3 kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 3 adet küçükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen 3 kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Korkuteli’ne bağlı Yeşiloba Mahallesinde Tevfik Kayar’a ait 3 adet küçükbaş hayvanı 18 AP 645 plakalı araç ile Aksu ilçesine götürdüğü ve burada Nazmi G. isimli vatandaşa 2 tanesini keserek, bir tanesi sağ olarak Bin 200 TL’ye sattıkları iddia edilen E.E. (25) ile Z.Y. (22) için jandarma harekete geçti. Korkuteli İlçe Jandarma ekipleri, hayvan hırsızlarının eşkalini kamera kayıtlarından belirleyerek Aksu ilçesinde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutukladı.

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