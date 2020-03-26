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Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinde uygun kredi ve destek ödemesi sevinci

ANKARA HABERLERİ  | 26.03.2020 13:43 | Son Güncelleme

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: - "Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmelerimiz, 100 bin liraya kadar yüzde 100 sübvanse kredi kullanabilecek" - "Bizim de talebimizle anaç koyun keçi desteği öne çekildi. Anaç koyun keçi yarından itibaren ödenmeye başlanacak" - "Hem düşük faizli kredi imkanı hem de anaç koyun keçi desteği yetiştiriciler tarafından sevinçle karşılandı"

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yetiştiricilere düşük faizli kredi imkanı sağlandığını ve anaç koyun keçi destekleri ödemesinin yarından itibaren başlayacağını belirterek, "Hem düşük faizli kredi imkanı hem de anaç koyun keçi desteği yetiştiricilerce sevinçle karşılandı." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan tedbirleri ve yapılan çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Yerli üretimin gıda güvenliğinin teminatı olduğunun bu süreçte daha iyi anlaşıldığına işaret eden Çelik, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin yönlendirmeleri doğrultusunda ülkemizi besleyen tarım sektörünün çalışmaları aralıksız ve yoğun bir şekilde devam etmektedir." diye konuştu.

Çelik, üreticilerin de zorlu bir süreçten geçtiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu zorlu dönemde de devlet baba her daim bizimle olduğunu bir kez daha göstermiş ve birçok alanda destek müjdelerini bize vermiştir. Tarımsal üretim için düşük faizli kredi kullanım imkanı tanınmıştır. Bu kapsamda geleneksel hayvansal üretim yapan işletmelerimiz, 100 bin liraya kadar yüzde 100 sübvanse kredi kullanabilecek. 100 bin liranın üzerindeki krediler ise en az yüzde 50 sübvanse edilecek. Son olarak bizim de talebimizle anaç koyun keçi desteği öne çekildi. Anaç koyun keçi yarından itibaren ödenmeye başlanacak. Hem düşük faizli kredi imkanı hem de anaç koyun keçi desteği yetiştiriciler tarafından sevinçle karşılandı."

- "Yetiştiricilerin evden çalışma şansları yok"

Salgının daha fazla yayılmaması için vatandaşlara "evde kalın" çağrısı yapıldığını hatırlatan Çelik, yetiştiricilerin evden çalışma gibi bir şansları olmadığını ifade etti.

Çelik, "Salgının yayılmaması noktasında yetiştiricilerimizin sürülerini en az kişi ile mümkünse toplu yaşamın olduğu yerlerden uzakta gütmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Kamu spotlarının dikkatle takip edilip kişisel sağlığa ve üretimdeki hijyen tedbirlerine uyulmasının önemini de vurgulayan Çelik, Kovid-19'a karşı kişisel hijyene dikkat edilmesi, alet-ekipmanların ve işletmelerin dezenfeksiyonun yapılması gibi tedbirlerin normal hayata dönüşü hızlandıracağını söyledi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm yetkililerin gayret ve çabalarıyla yaşanan zor sürecin en kısa zamanda atlatılacağına inandığını kaydeden Çelik, bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, hastanelerde tedavi gören vatandaşlara acil şifalar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
düşük fazili kredi Kovid-19 Nihat Çelik TÜDKİYEB

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