Küçükbaş hayvanları taşıyan tır devrildi: 32 hayvan telef oldu

I\u011fd\u0131r\u2019dan k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan y\u00fckleyen t\u0131r devrildi, 32 hayvan telef oldu.\nEdinilen bilgiye g\u00f6re I\u011fd\u0131r\u2019dan kurbanl\u0131k k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan ta\u015f\u0131yan t\u0131r Sar\u0131kam\u0131\u015f\u2019ta devrildi. Kazada 32 hayvan telef oldu. T\u0131r\u0131n \u015fof\u00f6r\u00fc ile birlikte iki ki\u015fi yaraland\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limitini kendin belirleyebildi\u011fin MaxiPara KartYa\u011fmur sonras\u0131 g\u00f6rsel \u015f\u00f6len