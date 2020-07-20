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Küçükbaş hayvanları taşıyan tır devrildi: 32 hayvan telef oldu

IĞDIR HABERLERİ  | 20.07.2020 12:49 | Son Güncelleme

Iğdır’dan küçükbaş hayvan yükleyen tır devrildi, 32 hayvan telef oldu.Edinilen bilgiye göre Iğdır’dan kurbanlık küçükbaş hayvan taşıyan tır Sarıkamış’ta devrildi.

Küçükbaş hayvanları taşıyan tır devrildi: 32 hayvan telef oldu

Iğdır’dan küçükbaş hayvan yükleyen tır devrildi, 32 hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre Iğdır’dan kurbanlık küçükbaş hayvan taşıyan tır Sarıkamış’ta devrildi. Kazada 32 hayvan telef oldu. Tırın şoförü ile birlikte iki kişi yaralandı.

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Iğdır Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
02:58
Sabah
04:45
Öğle
12:15
İkindi
16:10
Akşam
19:36
Yatsı
21:15

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