Küçükbaş hayvanları taşıyan tır devrildi: 32 hayvan telef oldu

Iğdır’dan küçükbaş hayvan yükleyen tır devrildi, 32 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Iğdır’dan kurbanlık küçükbaş hayvan taşıyan tır Sarıkamış’ta devrildi. Kazada 32 hayvan telef oldu. Tırın şoförü ile birlikte iki kişi yaralandı.

