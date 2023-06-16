YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yargılamaya devam edildi

Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yargılamaya devam edildi

16.06.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yargılamaya devam edildi

Pompalı tüfekle ateş eden Beşir Karadeniz’in davanın ilk duruşmasında “Tüfekte mermi bitince aracımın arkasına dolaştım tüfeği arabanın içine attım, paspasının altında bulunan tabancamı aldım. Ölenlerin benim tüfeğimden çıkan saçmalarla öldüğü doğrudur, pişmanım. Keşke olmasaydı" dediği ortaya çıktı.

Küçükçekmece Adliyesi önünde 24 Mart 2022’de bir duruşmanın bitmesinin ardından taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Beşir Karadeniz, pompalı tüfek ile ateş ederek 4 kişinin ölümüne neden olmuştu. Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Beşir ve Bekir Karadeniz hazır bulundu. Duruşmaya bir kısım tutuksuz sanık ile avukatları da katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen adliye polislerinden N.D. beyanında “Olay günü şüpheli tarafını adliyeden çıkarmaya çalışırken bir kalabalık olduğunu gördük. Bu maksatla diğer şüphelileri beklettik, ancak onlar bizi dinlemedi. Bekir Karadeniz arabamıza gideceğiz diye aramızdan sıyrılarak otopark kısmına doğru koşmaya başladı. Sanıkların aracı otoparkın iç tarafında, biraz ötedeydi. Kendisini otopark kapısından değil protokol çıkışından çıkaracağımızı söyledik. Ben protokol kapısını açtırmak için yanlarından ayrıldım. Kapının yanına geldiğimde toplamda 8 ya da 10 el silah sesi duydum" dedi.
Öte yandan, davaya ilişkin ilk celse savunma yapan Beşir Karadeniz olay günü aracıyla otoparktan çıkmak için hareket ettiğini ancak birisinin önüne atladığını söyleyerek “5 ya da 6 kişi vardı, arabamın sağ tarafından saldırı oldu. Taş atılıyordu, tekme vuruluyordu, akabinde silah sesleri geldi, ancak silahı kimin attığını görmedim. Şahıslar arabamın sağ sürgülü kapısını açmışlardı, bana küfür ediyorlardı. Ben halen direksiyonda otururken oğlumu benim arabamın arkasında kanlar içinde gördüm. Oğlumu o arada yere yıktılar, ben de aracımdan indim, bir anda tansiyonumun ve şekerimin etkisiyle hiçbir şey göremedim. Gözümde sis oldu, aracımın arka tarafında brandada sarılı tüfeğim vardı, onu elime aldım, ancak nasıl elime aldığımı hatırlamıyorum. Arabamın arkasından rastgele 2 mermiyi ateş ettim, oğlumun kayınbiraderi olan Sercan Selvi’yi vurmuşum. Daha sonra tüfeğimde kalan 5 mermiyi de ateş ettim, kime denk geldiğini bilmiyorum. Ateş ettiğim grubun içinde oğlum da vardı, ancak oğlum altlarındaydı. Tüfekte mermi bitince aracımın arkasına dolaştım tüfeği arabanın içine attım, paspasının altında bulunan tabancamı aldım. Tabancamla ateş etmeden birisi kolumdan tuttu. Bana ’ben polisim’ dedi. Ölenlerin benim tüfeğimden çıkan saçmalarla öldüğü doğrudur, pişmanım. Keşke olmasaydı" demişti.
Mahkeme bu celse verdiği ara kararında tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek olayın görüntülerinin Adli Tıp Kurumu’na gönderilip rapor hazırlanmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede müşteki sanık Bekir Karadeniz’in Küçükçekmece’de bulunan bir çarşıda restoran işletmecisi olduğu, sanık Ercan Sözer’in ise çarşının yanında bulunan inşaat alanının müteahhitti ve bazı dükkanların sahibi olduğu açıklanmıştı. İddianamede 2 taraf arasındaki iş yeri anlaşmazlığının husumete dönüştüğü ve soruşturma ve dava dosyalarının olduğu belirtilmişti. Tarafların 24 Mart 2022 günü Küçükçekmece Adliyesi’nde duruşmalarının olduğu da kaydedilen iddianamede duruşma çıkışı Bekir Karadeniz ve yanındakilerin araçlarıyla ilerledikleri sırada yaya olarak bulunan Ercan Sözer ve akrabalarıyla karşılaştığı belirtilmişti. İddianamede olayın nasıl başladığının tespit edilemediği açıklanarak Bekir Karadeniz’in ateş etmesi sonucu Diyar Sözer’in ayak bileğinden yaralandığı, babası Beşir Karadeniz’in ise aracından pompalı tüfek alarak oğlunun eski çalışanı Orhan Zorlu’yu omuz bölgesinden yaraladığı belirtilmişti. İddianamede Beşir Karadeniz’in Kadir Mendanoğlu, Ercan Sözer ve Nazım Sözer’e karşı ‘kasten öldürme’, Sercan Selvi’ye karşı ise ‘olası kastla öldürme’ suçunu işlediği açıklanmıştı. Öte yandan çıkan kavgada Erdem Karaman, Diyar Sözer, Orhan Zorlu, Ferdi Budak, Beşir Karadeniz ve Bekir Karadeniz’in de yaralandığı belirtilmişti. Bekir ve Beşir Karadeniz’in 3 kişiye karşı ‘kasten öldürme’ suçundan 3 kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Beşir Karadeniz’in ayrıca ‘olası kasıtla öldürme’, 3 kişiyi ‘silahla yaralama’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma veya bulundurma’ suçlarından ise 46 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Bekir Karadeniz’in ise 3 kişiye karşı ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından 14 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti. İddianamede 6 diğer sanığın ise sanık Bekir Karadeniz’e karşı ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından ayrı ayrı 7 yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçükçekmece’de şantiye alanından geçen araç çukura düştüKüçükçekmece’de şantiye alanından geçen araç çukura düştü
Didim’de ’Rüşvet’ operasyonu; 9 kişi gözaltına alındıDidim’de ’Rüşvet’ operasyonu; 9 kişi gözaltına alındı
İzmir'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldüİzmir'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Haziran Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Cuma

Aydemir eczanesi
Atasehir
24. bölge eczanesi
Basaksehir
Vildan eczanesi
Esenler
Gültekin eczanesi
Uskudar
Deva eczanesi
Buyukcekmece
Zuhal eczanesi
Esenyurt
Bağlarçeşme eczanesi
Esenyurt
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.