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Küçükçekmece Belediyesi e-Belediye hizmetlerini güncelledi

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.05.2020 12:49 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi, internet üzerinden 7 gün 24 saat hizmet vermeyi mümkün kılan e-Belediye sistemini yenileyerek hizmet kalitesini arttırdı.Covid-19 salgını sonrası gelen yoğun talepleri karşılayabilmek için güncellenen e-Belediye sistemi, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren ve kullanıcı dostu arayüzü ile kullanıma açıldı.

Küçükçekmece Belediyesi e-Belediye hizmetlerini güncelledi

Küçükçekmece Belediyesi, internet üzerinden 7 gün 24 saat hizmet vermeyi mümkün kılan e-Belediye sistemini yenileyerek hizmet kalitesini arttırdı.
Covid-19 salgını sonrası gelen yoğun talepleri karşılayabilmek için güncellenen e-Belediye sistemi, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren ve kullanıcı dostu arayüzü ile kullanıma açıldı. Yeni e-Belediye hizmeti ile vatandaşlar, işlemlerini belediyeye gitmeden hızlıca ve istediği an tamamlayabilecek. E-Belediye uygulamasıyla vatandaşlar, 7 gün 24 saat boyunca vergi borcu, emlak ve çöp vergisi ödemeleri, talep ve öneri başvuruları gibi birçok işlemi çok daha kısa sürede ve çok daha rahat yapabiliyor. Küçükçekmece Belediyesinin yenilikçi hizmet anlayışı çerçevesinde güncellenen e-Belediye hizmetine www.kucukcekmece.bel.tr adresinden ulaşılabilecek. Hem mobil cihazlarda hem de masaüstü kullanıcıların rahatça kullanabilecekleri sistem sayesinde vatandaşlar, taleplerinin ve başvurularının hangi aşamada olduğunu online olarak izleyebilecek. Sistem sayesinde yurttaşlar İBB kent rehberine, istek şikayet bildirim hattına, afet bilgi sistemine hızlıca ulaşabilecek. Ayrıca sicil arama, arsa rayiç bedelleri, inşaat maliyet bedelleri, bina aşınma oranları, emlak beyanları, meclis ve encümen kararları ile e-imza ve evrak takip işlemlerini de e-Belediye sistemi sayesinde online olarak gerçekleştirebilecek.

Hem pratik hem güvenli uygulama
Küçükçekmece Belediyesi güvenlik açısından ISO 27001 sertifikası ile bilgi ve teknoloji alanında vatandaşlara güvenlik garantisi sunuyor. E-Belediye sayfası üzerinden vergi ödemek isteyen mükelleflerin bilgilerini korumak için SSL Sertifikası kullanılırken, vatandaşın kredi kartı bilgileri 3D Secure güvenlik sistemi ile korunuyor. Kredi kartı bilgilerini giren vatandaşa bankası tarafından telefonuna güvenlik kodu mesaj olarak gönderiliyor. Bu güvenlik kodu sayesinde kredi kartı bilgilerinin de güvenliği sağlanıyor.
Vatandaşlar e-Belediyecilik ile sorularını 444 4 360 numaralı telefondan yetkililere ulaşarak veya e-Belediye butonu altındaki istek şikayet bildirim butonu üzerinden göndererek ilgili birimlerden yardım isteyebiliyor.

Küçükçekmece Belediyesi e-Belediye hizmetlerini güncelledi

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