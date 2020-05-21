Küçükçekmece Belediyesi e-Belediye hizmetlerini güncelledi

Küçükçekmece Belediyesi, internet üzerinden 7 gün 24 saat hizmet vermeyi mümkün kılan e-Belediye sistemini yenileyerek hizmet kalitesini arttırdı.

Covid-19 salgını sonrası gelen yoğun talepleri karşılayabilmek için güncellenen e-Belediye sistemi, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren ve kullanıcı dostu arayüzü ile kullanıma açıldı. Yeni e-Belediye hizmeti ile vatandaşlar, işlemlerini belediyeye gitmeden hızlıca ve istediği an tamamlayabilecek. E-Belediye uygulamasıyla vatandaşlar, 7 gün 24 saat boyunca vergi borcu, emlak ve çöp vergisi ödemeleri, talep ve öneri başvuruları gibi birçok işlemi çok daha kısa sürede ve çok daha rahat yapabiliyor. Küçükçekmece Belediyesinin yenilikçi hizmet anlayışı çerçevesinde güncellenen e-Belediye hizmetine www.kucukcekmece.bel.tr adresinden ulaşılabilecek. Hem mobil cihazlarda hem de masaüstü kullanıcıların rahatça kullanabilecekleri sistem sayesinde vatandaşlar, taleplerinin ve başvurularının hangi aşamada olduğunu online olarak izleyebilecek. Sistem sayesinde yurttaşlar İBB kent rehberine, istek şikayet bildirim hattına, afet bilgi sistemine hızlıca ulaşabilecek. Ayrıca sicil arama, arsa rayiç bedelleri, inşaat maliyet bedelleri, bina aşınma oranları, emlak beyanları, meclis ve encümen kararları ile e-imza ve evrak takip işlemlerini de e-Belediye sistemi sayesinde online olarak gerçekleştirebilecek.