YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden ‘evde kal’ çağrısı

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden ‘evde kal’ çağrısı

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.03.2020 11:49 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesinin dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, "Biz senin için buradayız.

Küçükçekmece Belediyesinin dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, "Biz senin için buradayız. Sen de lütfen bizim için evde kal" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.
Türkiye’de de görülen korona virüs salgınına karşı Küçükçekmece Belediyesi, büyük bir özveri ve titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Halkın toplu olarak kullandığı kamusal alanlar başta olmak üzere, Küçükçekmece’de korona virüsüne karşı önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Küçükçekmece’de vatandaşların yoğun kullandığı ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte eden Küçükçekmece Belediyesi, korona virüs tedbirlerini arttırarak çalışmalarına devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesinin dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren ekipler, "Biz senin için buradayız. Sen de lütfen bizim için evde kal" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kamusal alanlar dezenfekte ediliyor
İlçede yer alan 97 cami ve 4 cemevi, belediye binası, belediyeye bağlı hizmet binaları, kaymakamlık, ilçe emniyet müdürlüğü binası, askerlik şubesi, 21 muhtarlık, karakollar, nikah salonu, kültür merkezleri, kütüphaneler, bilgi evleri, semt konakları, kültür merkezleri, aile danışmanlık merkezleri, bölge trafik amirliği, ulaşım hizmetleri müdürlüğümüze bağlı 70 araç, siyasi parti ilçe binaları, 40 aile hekimliği merkezi, müftülük, PTT şubeleri, adliye binaları, devlet demir yolları halkalı, Cennet ve Kanarya istasyonları, İlçe Seçim Kurulu, 14 yatılı kuran kursu, Halkalı Çocuk Yetiştirme Yurdu, Polis Kriminal Laboratuvarı, sosyal tesisler, noterler ve kamu bankalarında ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Dezenfeksiyon çalışmaları semt pazarlarının kurulduğu caddelerde ve 4 kapalı pazar yerinde devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçtiDünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Giresun itfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

Giresun itfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:59
Öğle
13:16
İkindi
16:41
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Dr. Özgönül: “Dost bakteriler sağlığımız için çok önemli”

Dr. Özgönül: “Dost bakteriler sağlığımız için çok önemli”

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.