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Küçükçekmece Belediyesi korona virüs önlemlerini arttırdı

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.03.2020 14:48 | Son Güncelleme

Tüm Dünya ile birlikte Türkiye’nin de gündeminde olan korona virüse (Covid-19) karşı, Küçükçekmece Belediyesi, büyük bir özveri ve titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm Dünya ile birlikte Türkiye’nin de gündeminde olan korona virüse (Covid-19) karşı, Küçükçekmece Belediyesi, büyük bir özveri ve titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Küçükçekmece’de korona virüsüne karşı önlemler en üst seviyeye çıkartıldı.
Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından harekete geçen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri ilk hafta, ilçede yer alan 97 cami ve 4 cem evi, belediye binası, belediyeye bağlı hizmet binaları, kaymakamlık, ilçe emniyet müdürlüğü binası, askerlik şubesi, 21 muhtarlık, karakollar, nikah salonu, kültür merkezleri, kütüphaneler, bilgi evleri, semt konakları, kültür merkezleri, aile danışmanlık merkezleri, bölge trafik amirliği dezenfekte edildi. Çalışmaların devamında ise ulaşım hizmetleri müdürlüğüne bağlı 70 araç, siyasi parti ilçe binaları, müftülük, PTT şubeleri, adliye binaları, Devlet Demiryolları Halkalı, Cennet ve Kanarya İstasyonları, İlçe Seçim Kurulu, 14 yatılı kuran kursu, Halkalı Çocuk Yetiştirme Yurdu, Polis Kriminal Laboratuarı, sosyal tesisler, noterler ve kamu bankalarında ilaçlama çalışmaları yapıldı. Dezenfeksiyon çalışmaları semt pazarlarının kurulduğu caddelerde ve kapalı pazar yerlerinde de sürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar ve alınan tedbirler çerçevesinde, belediye ekipleri önceliklendirme yaparak, temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Belediye ekipleri tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında; “Gıda ve hijyen ürünlerindeki artışların önüne geçmek amacıyla zabıta ekipleri ilçedeki market ve eczanelerde denetimlerini artırdı. Sağlık Bakanlığının alınmasını istediği tedbirler Belediyenin sosyal medya hesaplarından düzenli olarak yayınlanıyor. Nikah Akitleri için nikah salonlarına, evlenecek çift, iki şahit ve çiftin anne babası dışında kimse alınmıyor. Belediyeye ait sosyal tesisler, alınan tedbirler çerçevesinde kapatıldı. Cenaze hizmetleri kapsamında şehir dışı için verilen araç hizmeti durduruldu. Ayrıca, masa, sandalye ve taziye çadırı hizmetine de ara verildi. Evde bakım ve temizlik hizmetleri iki katına çıkartıldı. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sıcak yemek dağıtım hizmeti devam ediyor. 7. ve 8. sınıf öğrencileri için verilen ücretsiz LGS kursları uzaktan eğitim ile online olarak verilmeye başlandı.”

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