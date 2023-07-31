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Küçükçekmece Belediyesi, teknoloji meraklılarının yolunu aydınlatmaya devam ediyor

31.07.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin, teknolojik ve sektörel gelişmeler doğrultusunda düzenlediği ücretsiz eğitimleri başladı.

Küçükçekmece Belediyesi, teknoloji meraklılarının yolunu aydınlatmaya devam ediyor

Gençleri yenilikçi teknolojilerle eğiterek çalışma hayatına katkı sağlayan KÜGİM bünyesinde Dijital Pazarlama’dan Sosyal Medya’ya, Bilgisayar Destekli Mimari Modelleme Eğitimi’nden, Revit Geliştirme ve Uyum Eğitimi’ne kadar 16 ayrı başlıkta eğitimler meraklılarıyla buluşacak.

Yenilikçi fikirleri girişimcilik örneğine dönüştüren KÜGİM, kendini geliştirmek isteyen Küçükçekmecelilere yepyeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlediği eğitimlerle kursiyerlerinin kariyer yaşamına önemli katkılar sağlayan KÜGİM’de yazılımdan, tasarıma, imalattan, e-ticarete kadar geniş yelpazedeki pek çok alanda eğitimlere başvurular devam ediyor.

16 AYRI BRANŞTA EĞİTİMLERE BAŞVURULAR, ONLİNE YAPILIYOR

Vatandaşların kişisel gelişimi ve mesleki yetkinliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimler, yeni dönemde Plc-Pnömatik, Flutter ile Anroıd ve Ios Mobil Programlama, Adobe Xd ile Arayüz Tasarımı, Adobe Illustrator ile Vektörel Çizim, Adobe Premıer Pro ile Video Kurgu, Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya, Sap 2000 Programı ile Yapı Sistemi Modelleri Geliştirme, Youtube İçerik Oluşturma, Global e-ticaret, Google Adsense ve Sosyal Medya Reklamcılığı, Büyük Veri ve İş Analitiği, Solid Cam /Cad Cam Uzmanlığı, Lumıon 3D Eğitimi, SPSS ile Veri Analizi, Unıty ile 2D Oyun Geliştirme, Revit Geliştirme ve Uyum Eğitimleri branşlarında gerçekleştirilecek.
Eğitimlere başvurular, KÜGİM internet sitesinden online olarak yapılıyor. KÜGİM, ücretsiz eğitimlerin yanı sıra hizmete sunduğu laboratuvarlar, toplantı salonları, derslikler, kütüphane ve dinlenme odasıyla üyelerine konforlu çalışma ortamı da sunuyor. Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen KÜGİM’de uygulanan eğitimler sonrasında devamlılık zorunluluğunu sağlayan kursiyerlere katılımcı belgesi veriliyor.

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