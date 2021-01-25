Küçükçekmece Belediyesi’nden hayata dokunan hizmet

Küçükçekmecelilere destek olmak amacıyla mevcut kaynaklarını ve imkânlarını en etkili biçimde kullanan Küçükçekmece Belediyesi hasta, yaşlı, özel gereksinimli ve engelli vatandaşlara yönelik sağladığı ulaşım hizmetini sürdürüyor. Bu kapsamda 2020 yılı boyunca 5 bine yakın vatandaşa ulaşım desteği verildi.

Ücretsiz evde bakım ve evde sağlık hizmetleriyle yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları hayata bağlayan Küçükçekmece Belediyesi, özel donanımlı 3 hasta nakil ambulansı, 1 hasta nakil vasıtası, 4 yardımcı sağlık personeli ve 4 taşıyıcı personelle son 1 yılda bin 665 hastanın sağlık kuruluşlarına naklini gerçekleştirdi. Diyaliz tedavisi gören hastalara da haftada 3 gün muhtelif hastanelere tedavileri için araç tahsis edildi.

Belediyeye gelen yaşlılar evlerine bırakılıyor

2020 yılında belediyeye gelen 65 yaş üstü 822 vatandaşa araç tahsis edilerek, belediyedeki işlemleri birim personeli eşliğinde yapıldıktan sonra evlerine ulaşımı sağlandı. 804 özel gereksinimli ve engelli vatandaşın sağlık kuruluşlarına ulaşımları sağlanırken, kanser tedavisi (kemoterapi ve ışın), koah tedavisi, fizik tedavi, yaşlılık ve diyaliz gibi sebeplerle tedavi alan bin 144 hastaya tedavi merkezlerine gidiş ve gelişleri konusunda haftada 5 gün hizmet verildi.