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  4. Küçükçekmece Belediyesi’nden hayvan ölümlerine ilişkin açıklama

Küçükçekmece Belediyesi’nden hayvan ölümlerine ilişkin açıklama

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.07.2020 16:43 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi, dün meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan hayvan ölümleri ile ilgili bir basın açıklaması yaparak, “Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm şahıs ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin yapılacağının bilinmesini isteriz” ifadeleri kullanıldı.Küçükçekmece Belediyesi, dün meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan hayvan ölümleri ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı.

Küçükçekmece Belediyesi, dün meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan hayvan ölümleri ile ilgili bir basın açıklaması yaparak, “Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm şahıs ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin yapılacağının bilinmesini isteriz” ifadeleri kullanıldı.
Küçükçekmece Belediyesi, dün meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan hayvan ölümleri ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, “Dün meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan hayvan ölümleri, hayvanseverleri, kamuoyunu ve tüm belediyemizi derinden yaralamıştır. Hepimizin canını yakan görüntüler sonrası ilgili soruşturma başlatılmıştır. Adli merciler tarafından yapılacak olan soruşturma şeffaflık ve ciddiyetle yürütülecektir” denildi.
Ayrıca açıklamada, “Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm şahıs ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin de yapılacağının bilinmesini isteriz” ifadelerine yer verildi.

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